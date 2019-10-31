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Четырехдневка оказалась ненужной для компаний из нацпроекта

12:30 31.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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За переход на четырехдневную рабочую неделю пока что не выступило ни одно российское предприятие. Эта идея не нашла поддержки и среди компаний-участниц нацпроекта по повышению производительности труда в России. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский, которого процитировало РИА «Новости».

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. <…> Это никому не нужно», — сказал чиновник.

Замминистра отметил, что инициатива протестировать «четырехдневку» в отношении участников национального проекта озвучивалась. Но сама суть повышения производительности — в эффективности рабочего дня, а не в его сокращении.

По мнению Засельского, переходом на четырехдневную рабочую неделю могут заинтересоваться люди творческих профессий. Вероятно, такую возможность сочтут актуальной программисты или архитекторы.

В национальном проекте по повышению производительности труда, напомнили в Минэкономразвитии, в основном заняты промышленные предприятия.

Минтруд, как сообщила ранее газета «Известия», намеревался обсудить эксперимент по введению четырехдневки среди участников нацпроекта. В материале указывалось, что в него входят предприятия из различных сфер деятельности, в том числе научно-технической, сельского хозяйства, строительства и обрабатывающего производства.

Темы: Трудовое законодательство в России, Бизнес и предпринимательство в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 17:35
Гость: Бтр

Эти вообще по лунному календарю всё делают.
31.10.2019, 16:14
Гость: бп-320

и страшно далеки они от НАРОДА
31.10.2019, 16:06
Гость: Вовенарг Люк де Клапье

Высокая должность избавляет иногда от необходимости иметь еще и дарования.
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