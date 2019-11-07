Валентин Катасонов: «А как Счетная палата оценит разрушительные действия самого Кудрина?»

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Счетная палата под руководством опального экс-министра Алексея Кудрина представила новый доклад

На этот раз по убыли населения. Ведомство предупреждает, что Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения – с начала 2019 года численность россиян уже сократилась на 52,5 тыс. человек. А миграционный прирост покрывает убыль только на 76%.

Фото с сайта duma.gov.ru

Таким образом, Счетная палата ввязывается уже не просто в проверки исполнения бюджетов – она занимается подсчетом всего. Чего добивается ведомство, а также не сам ли Кудрин в свое время приложил руку к тому, чтобы население сегодня уменьшалось? Об этом - беседа с экономистом, профессором МГИМО Валентином Катасоновым.

– Как вы оцениваете этот доклад – разве Счетная палата должна подсчитывать демографию и составлять доклады по этому поводу?

– Именно с приходом Кудрина в руководство Счетной палаты ее полномочия и набор функций увеличился. Это необязательно зафиксировано это в каких-то документах, но то, что Счетная палата вмешивается и будет вмешиваться в вопросы, которые до Кудрина никогда не рассматривались, — это факт. Я не исключаю, что она может сегодня вмешиваться и в содержательную часть деятельности, например, Министерства здравоохранения, Министерства образования и даже Министерства обороны.

– Чем это объясняется?

– Обосновать необходимость такого вмешательства достаточно просто, потому что ведь в документах, определяющих деятельность Счетной палаты, стоит одна из основных задач — оценка эффективности бюджетных расходов. А как можно считать эффективность – в числителе должен стоять результат. А результат — значит, надо погружаться в содержательную сторону деятельности того или иного ведомства. Так что у них есть на это полный карт-бланш.

– Почему же до него этим не занимались?

– Может быть, по причинам политического свойства, а может быть, потому что для этого необходимы дополнительные специалисты, которые разбираются не только в финансах, но и в конкретной сфере деятельности. Но я думаю, что эта тенденция продолжится, и через некоторое время мы услышим какие-то оценки Кудрина о том, как у нас функционирует армия, военно-морской флот, или чем занимаются сегодня врачи... Я думаю, это означает, что статус Счетной палаты будет возрастать.

– Счетная палата разве не должна доводить до компетентных органов неправильное расходование средств, их распределение? Получается, что сейчас мы получили просто констатацию факта в виде этого доклада?

– По Конституции Счетная палата подотчетна Государственной думе, Федеральному собранию, но я думаю,что, конечно, когда СП готовит какие-то документы, то может копии этих документов рассылать, куда нужно. Я думаю, что в курсе дел находится и Следственный комитет, и прокуратура, и, может быть, даже Конституционный суд. Другое дело — насколько они готовы реагировать на эти сигналы?

Вспоминается, например, что более 10 лет назад Счетная палата — это было при Степашине — подготовила очень серьезный документ — оценка результатов приватизации 90-х годов. Я ознакомился с этим материалом — очень интересный отчет, где были сформулированы рекомендации для правоохранительных органов. Но, к сожалению, этот документ был похоронен, и о нем никто не вспоминает, и не только Счетная палата не вспоминает, не только Государственная дума не вспоминает, но и правоохранительные органы — тоже начисто забыли.

– А что там было?

– Там были очень конкретные рекомендации. Так как все приватизационные сделки были совершены с грубыми нарушениями, то предусматривалось два варианта: или возвращение активов в государственный сектор, или доплата за сильно недооцененные активы той частной компанией, которая стала бенефициаром этой приватизационной сделки.

– Очевидно, это никому не выгодно даже в компетентных органах – поэтому все и забыли?

– Да, конечно. Так что трудно сказать, насколько будут учитываться решения и рекомендации Счетной палаты, даже если они будут очень полезны. Но спектр ее деятельности явно расширяется – это происходит прямо на глазах.

– А сам Кудрин разве не приложил усилий для того, чтобы населению сегодня хуже жилось? Еще в середине 2000-х?

– Там много Кудрин наломал дров. Он поднял статус суверенных фондов, тогда был Стабилизационный фонд, потом он был определен в Фонд резервный и Фонд национального благосостояния, и при Кудрине был взят курс на максимальное наращивание валютных резервов, что, естественно, противоречило интересам национальной экономики.

И сейчас было бы интересно узнать, как Счетная палата оценивает нынешнюю ситуацию с Фондом национального благосостояния, который уже летом превысил планку 7% ВВП и до конца года может подняться до 10%. Это детище Кудрина, и сегодня даже непрофессионалу, не экономисту понятно, что это институт, который работает на заокеанскую экономику, а не на российскую, вот и хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Счетная палата.