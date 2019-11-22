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Ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума

16:39 22.11.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающим наибольшее количество депозитов населения, снизилась до 6,03%. Об этом говорится в релизе Центробанка.

Как пишет Forbes, это минимальное значение с 2009 года, когда Банк России начал вести такую статистику.

С начала 2019 года ЦБ уже четыре раза снижал ключевую ставку, от которой зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов. После последнего пересмотра ставки, который регулятор провел в октябре, она установлена на уровне 6,5% годовых.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие».)

Темы: Банки в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2019, 00:52
Гость: ABCD

Сейчас если стоит кому-то сделать вброс и все ринутся снимать свои деньги, то наступит крах всей банковской системы РФ.
По сути в РФ готовится лопнуть мыльный пузырь, если в США это ипотечный кризис то в РФ это это вообще вся система финансов- один большой мыльный пузырь.
То, что у нас что-то "зреет" это чувствуется. Видимо амеры не зря давили РФ санкциями. Они знают больше и в пр-ве РФ "догадываются" по всей видимости о большом лопнувшем пузыре.
22.11.2019, 21:27
Гость: ОКО

Ставки-то ставками, а вы попросите в банке, даже в самом банке-банков, Сбере кредит, хотя бы под жилье , ну в 1 000 000 (миллион), сразу узнаете, как Сбер учитывает снижение ставки ЦБ. И: "Что-то не совсем ладно в нашем государстве, российском.
22.11.2019, 19:36
Гость: такс

Можно мне под 10 процентов пару миллионов
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