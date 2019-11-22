Ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума

16:39

По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающим наибольшее количество депозитов населения, снизилась до 6,03%. Об этом говорится в релизе Центробанка.

Как пишет Forbes, это минимальное значение с 2009 года, когда Банк России начал вести такую статистику.

С начала 2019 года ЦБ уже четыре раза снижал ключевую ставку, от которой зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов. После последнего пересмотра ставки, который регулятор провел в октябре, она установлена на уровне 6,5% годовых.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие».)