«Бронка Групп» - основные направления инвестирования холдинга

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«Бронка Групп» – компания, работающая в стратегических отраслях российской экономики

Среди ее активов имеются предприятия и объекты разного профиля.

Порт «Бронка»

Этот многофункциональный перегрузочный комплекс был открыт сравнительно недавно – в 2015 году. Сегодня порт «Бронка» входит по грузообороту в десятку крупнейших стивидорных компаний РФ. Этот перегрузочный комплекс является одним из немногих портов России, который может принимать и обрабатывать негабаритные грузы. «Бронка» – единственный глубоководный терминал в Большом порту Северной столицы, который приспособлен для приема судов с осадкой до 13 м. Максимальная длина судов составляет 347 м, ширина – 50 м.

Единый центр документов

Это многофункциональный комплекс, на территории которого посетителям оказывают более двух тысяч государственных и сопутствующих услуг, предоставляемых частными компаниями. Цель реализации этого проекта – дать возможность гражданам быстро, комфортно, в одном месте оформить документы для получения требуемых услуг.

Завод «Измерон»

Специалисты этого завода проектируют и производят оборудование, предназначенное для строительства и проведения ремонтных работ на нефтегазовых скважинах. Компания активно наращивает собственную научно-техническую базу в соответствии с национальной программой импортозамещения. Заводу «Измерон», благодаря собственным усилиям и сотрудничеству с крупными нефтегазодобывающими предприятиями России и стран СНГ, удалось занять лидирующие позиции на рынке внутрискважинного оборудования.

Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова (ПНК)

Это одно из старейших текстильных предприятий России. Его история началась в 1833 году. Сегодня комбинат осуществляет полный цикл производства швейных, вязальных, вышивальных ниток. НПК входит в число крупнейших текстильных предприятий Европы. 11 % продукции компания отправляет на экспорт. На долю комбината имени Кирова приходится 70 % от объема всего рынка ниток РФ.

Строительство и эксплуатация недвижимости

Этот сектор ведет «Бронка Девелопмент». В функции этой компании входят: строительство, эксплуатация жилой и коммерческой недвижимости, комплексное освоение территорий, редевелопмент в Санкт-Петербурге и Московской области. Компания выполняет полный цикл работ, включающий: проектирование, согласование документации, строительство, управление эксплуатируемыми объектами.

Предприятия в сфере общественного питания

Команда «Бронка Групп» управляет ключевыми для Санкт-Петербурга проектами в сфере общественного питания. К ним относятся: итальянский ресторан Il Lago dei Cigni, ресторан при гольф-клубе «Лунка 19», паназиатский ресторан Budha-Bar, ресторан Hunt, бургерная «Фаршировка», бар «Архитектор», фудкорты в Едином центре документов и порту «Бронка». Также компания «Бронка Групп» развивает кейтеринговый сервис, направленный на организацию крупнейших спортивных и светских мероприятий Северной столицы.

Монобрендовые бутики

«Бронка Групп» обладает эксклюзивными правами на представление в Санкт-Петербурге брендов Zilli и Rare Gramz. Также компания предлагает жителям Северной столицы последние коллекции марок Kiton, Canali, Frette. Монобрендовые бутики располагаются в историческом центре Санкт-Петербурга – на Большой Конюшенной улице, Большом проспекте Петроградской стороны, в Гранд Отеле «Европа» и отеле «Астория».

Подробнее об отраслях инвестирования и работе холдинга можно узнать по ссылке https://plus.rbc.ru/preview/5dc11e177a8aa93769987d33