Медведев объяснил снижение реальных доходов россиян при росте зарплат

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Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам объяснил ситуацию со снижением реальных доходов россиян при росте зарплат. Трансляцию его разговора со СМИ ведет YouTube-канал «России 24».

«Во-первых, это важнейшая тема (рост реальных доходов и благосостояние людей). Важнее всего благосостояние людей. Действительно, в последние годы доходы снижались в силу ряда причин, но в последние девять месяцев этот тренд изменился. Доходы начали расти и вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но незначительный: 0,2-0,3%. Но важнее всего самочувствии людей и их ощущения», – сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что работа по поддержке наиболее «уязвимых слоев населения» будет продолжена. Речь идет о многодетных семьях, людях пожилого возраста или с инвалидностью.

По мнению Медведева,экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год «нормально и стабильно». Он отметил, что максимальный рост ВВП страны по итогам этого года составит от 1,3 до 1,5 процента.