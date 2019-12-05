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Медведев объяснил снижение реальных доходов россиян при росте зарплат

12:53 5.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам объяснил ситуацию со снижением реальных доходов россиян при росте зарплат. Трансляцию его разговора со СМИ ведет YouTube-канал «России 24».

«Во-первых, это важнейшая тема (рост реальных доходов и благосостояние людей). Важнее всего благосостояние людей. Действительно, в последние годы доходы снижались в силу ряда причин, но в последние девять месяцев этот тренд изменился. Доходы начали расти и вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но незначительный: 0,2-0,3%. Но важнее всего самочувствии людей и их ощущения», – сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что работа по поддержке наиболее «уязвимых слоев населения» будет продолжена. Речь идет о многодетных семьях, людях пожилого возраста или с инвалидностью.

По мнению Медведева,экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год «нормально и стабильно». Он отметил, что максимальный рост ВВП страны по итогам этого года составит от 1,3 до 1,5 процента.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 16:35
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Замотайте меня всего скотчем, ибо не удержусь при наблюдении такого чуда. Сорвусь! И точно буду в этом далеко не первым.
05.12.2019, 16:33
Гость: петя

Ну теперь, надеюсь, все стало понятно.. А то вообще... страна дураков.
05.12.2019, 15:46
Гость: советский инженер

Если "важнее всего благосостояние людей" то какого дьявола отбирал у этих самых людей деньги своей людоедской пенсионной реформой и повышением налогов? И это при профицитном бюджете, когда у правительства денег и так полно. Не правительство а зоопарк. Одни медведы.
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