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Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании

19:01 13.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Они были внесены в черный список 5 декабря как связанные с Денисом Гусевым. По версии официального Вашингтона, Гусев руководит хакерской группировкой Evil Corp, укравшей из банков по всему миру в общей сложности 50 миллионов долларов.

Причину исключения из черного списка Минфин США не указывает. Агентство «Интерфакс» сообщает, что компании попали в санкционный список «по ошибке».

В санкционный список 5 декабря были добавлены шесть компаний, которые Минфин США считает связанными с Evil Corp. Таким образом, после внесения изменений в списке остаются три компании: ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест». Эти компании Минфин США также связывает с Денисом Гусевым.

Темы: США, Экономические санкции и эмбарго, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 22:58
Гость: Белое солнце пустыни

Господин назначил меня любимой женой!
13.12.2019, 21:58
Гость: Alex202

Это ещё что. Эти дилетанты могут по ошибке и ядерный удар нанести. Потом конечно отменят и даже заявят о желании компенсировать ...
13.12.2019, 20:01
Гость: ОООфобия

Я тоже ужасно боюсь всякие ООО, МММ, МВД и другие подобные компании. Чёрт побери, это же получается я западный агент? Вот это влип.....
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