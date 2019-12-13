Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании

19:01

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Они были внесены в черный список 5 декабря как связанные с Денисом Гусевым. По версии официального Вашингтона, Гусев руководит хакерской группировкой Evil Corp, укравшей из банков по всему миру в общей сложности 50 миллионов долларов.

Причину исключения из черного списка Минфин США не указывает. Агентство «Интерфакс» сообщает, что компании попали в санкционный список «по ошибке».

В санкционный список 5 декабря были добавлены шесть компаний, которые Минфин США считает связанными с Evil Corp. Таким образом, после внесения изменений в списке остаются три компании: ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест». Эти компании Минфин США также связывает с Денисом Гусевым.