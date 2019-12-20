«Газпром» может выплатить Украине $3 млрд в рамках соглашения по газу

15:05

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, это может стать частью пакетного соглашения с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Как сообщали в "Газпроме", это не технические переговоры, они проходят на высоком уровне. Российскую компанию представляет ее глава Алексей Миллер.

Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.

"Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется", - цитирует президента ТАСС.

Путин отметил, что Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" носило политический характер.