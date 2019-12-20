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«Газпром» может выплатить Украине $3 млрд в рамках соглашения по газу

15:05 20.12.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, это может стать частью пакетного соглашения с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Как сообщали в "Газпроме", это не технические переговоры, они проходят на высоком уровне. Российскую компанию представляет ее глава Алексей Миллер.

Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.

"Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется", - цитирует президента ТАСС.

Путин отметил, что Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" носило политический характер.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 19:24
Гость: Петр

наногений все больше напоминает николашку второго - ни ума, ни силы воли. Он на переговорах от скуки засыпает наверное - а когда просыпается, ему подсовывают документы на подпись - подпиши "государь" и почивай дальше....
Не понимает ,что как только он контракт на поставку газа в Европу подпишет - ему тут же предъявят Донбасс. А затем Крым - а в суд пойдет: перекроют газ и насчитают штрафные санкции. Он уже выбрал позор , а потом и войну с капитуляцией.
20.12.2019, 19:05
Гость: Ужас!

Если здесь с белым флагом, на олимпиаде с белым флагом, то думаете на войне будет по другому? Представьте либералиссимуса и его команду на месте Сталина с его маршалами!
20.12.2019, 18:59
Гость: Оказывается

А говорили в Киеве президент-клоун...... теперь стало ясно, где клоун!
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