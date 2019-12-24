=Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка=

23:00

Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

"Данный вопрос обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу", - добавил Силуанов.

По его словам, обсуждение ведется вокруг того, что финансовый регулятор, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. "Тема эта не новая, тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - рассказал он.

Как ранее заявлял журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Швецоф добавил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, другой государственной структуре нет.