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Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

23:00 24.12.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

"Данный вопрос обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу", - добавил Силуанов.

По его словам, обсуждение ведется вокруг того, что финансовый регулятор, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. "Тема эта не новая, тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - рассказал он.

Как ранее заявлял журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Швецоф добавил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, другой государственной структуре нет.

Темы: Сбербанк, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 10:35
Гость: Швецов или Швецоф?

В заметке написано: "...первый зампред ЦБ Сергей Швецов, Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Швецоф добавил, что оснований..."

Так кто же на самом деле первый зампред ЦБ, и какой страны он гражданин?? Вряд ли _Швецоф_ - гражданин РФ...
25.12.2019, 10:25
Гость: пенсионер

=Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка=

Давно пора. А Грефа необходимо отправить на пенсию. Что-то он засиделся в управляющих. Пусть на даче мемуары пишет.
25.12.2019, 09:55
Гость: Почти 30 лет прошло, пора бы и рассчитаться с народом.

Сбербанк хитрован. Кинул с руководством страны в 90х своих вкладчиков, а владельцами почти 50% своих акций не принадлежащих государству, сделал каких то иных граждан. Поэтому государство, если не может вернуть долг сбербанка перед вкладчиками деньгами, то должно рассчитаться своими акциями сбербанка.
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