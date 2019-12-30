]]>
]]>
Главная Экономика Мнение экспертов

Что такое путинский тупик и медвежий угол

22:29 30.12.2019 , Валентин Катасонов

Валентин Катасонов: «У меня складывается такое впечатление, что во власти Российской Федерации на протяжении уже почти трех десятилетий находятся диверсанты-взрывники»

Валентин Катасонов. Стоп-кадр видео 

Мы живем в государстве под названием «Российская Федерация» 29 лет. Оно возникло после распада Советского Союза 25 декабря 1991 года, когда союзная республика РСФСР была переименована в Российскую Федерацию.

Можно по-разному оценивать и называть этот отрезок отечественной истории. Например, с экономической точки зрения, это время непрерывного ослабления экономических позиций нового государства в мире и перманентного развала и расхищения той мощной материально-технической базы, которая досталась Российской Федерации в наследство от Советского Союза.

Меня как экономиста часто просят прокомментировать и объяснить то или иное событие, связанное с финансами, деньгами, промышленностью, торговлей, социальным положением людей и т. п. И каждый раз я чувствую себя не в своей тарелке. Почему? Потому что экономист занимается экономикой, а экономика в переводе с греческого языка означает «домостроительство». А меня просят прокомментировать события, которые относятся к обратному процессу — «разрушению дома». Разрушение — уже совсем другая специальность. Это специалисты по демонтажу зданий, взрывники, военные и т. п.

И у меня складывается такое впечатление, что во власти Российской Федерации на протяжении уже почти трех десятилетий находятся диверсанты-взрывники. Посудите сами: реально Россия по величине ВВП еще не вышла на тот уровень, который союзная республика РСФС имела в 1991 году. Это Росстат рисует нам благостные картинки «экономического роста», а честные профессиональные экономисты старой школы (Григорий Ханин, Василий Симчера и др.), говорят, что реально валовой продукт страны составляет примерно 95% от уровня 1991 года. Проще говоря, на протяжении почти трех десятков лет Россия находилась в состоянии перманентного экономического кризиса, и из него до сих пор не вышла.

Это картина макроэкономическая. А что на уровне микроэкономическом? Только в период 2000—2017 гг. в стране было уничтожено 74 тысячи заводов и фабрик. Потери, сопоставимые с теми, которые страны понесла в годы Великой Отечественной войны. Этап уничтожения крупных и крупнейших объектов отечественной промышленности и других отраслей реальной экономики, созданных в годы индустриализации, уже почти полностью завершен. Теперь начинается фаза уничтожения среднего и малого бизнеса, дающего работу миллионам наших граждан.

При этом уничтожение подается как «естественный» процесс «конкурентной борьбы» и банкротств. Так, в 2018 году было зарегистрировано лишь 4 тысячи акционерных обществ (АО), а количество «сгоревших» (обанкротившихся) АО составило 16,5 тыс. По данным Министерства экономического развития, с августа 2018 по август 2019 в России закрылись 668 тысяч малых и средних предприятий. Их общее число в стране сократилось на 5,2%. В Росстате даже появился термин «процесс естественной убыли» субъектов малого и среднего предпринимательства. Ничего «естественного», очевидно, в этом нет. Процесс, вполне управляемый сверху.

За «естественной убылью» малых и средних предприятий следует процесс «естественной убыли» населения. В 2017 году естественная убыль населения в стране, по данным Росстата, составила 135,7 тысячи человек, в прошлом — 224,6 тысячи, а в текущем стала рекордной за 11 лет — 259,6 тысячи только за январь-октябрь. По итогам всего года будет больше 300 тысяч. Росстат только что опубликовал демографический прогноз на средне- и долгосрочную перспективу.

Базовый вариант предполагает снижение численности населения с нынешних 146,7 до 143 млн. человек к 2036 году. В «низком сценарии», предполагающем, что «рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться», Россия потеряет 12,4 млн. жителей за 18 лет: к 2036 году численность населения составит 134,3 млн. человек. Даже Росстат, известный своей ангажированностью, не в состоянии скрыть процессы прогрессирующего вымирания. В его документах, а также в документах правительства это называется «естественной убылью» населения. На самом деле убыль «противоестественная». И вина за это лежит на власти.

Похоже, одной из задач власти (не декларируемой, возможно, до конца не осознаваемой чиновниками) является «зачистка» страны — как ее экономики, так и ее населения. Эта «зачистка» велась и продолжает вестись в рамках необъявленной войны Запада против России. Война эта пока «холодная», или «гибридная». Главными ее бенефициарами являются «хозяева денег» (они же мировая финансовая элита, они же — «золотой миллион»). В дополнение к упомянутой основной задаче на власть возложена также задача «прикрытия» операции по «зачистке».

В чем выражается эта функция «прикрытия»?

Во-первых, в том, чтобы искажать реальное положение дел в стране. Таким искажением занимаются все министерства и ведомства. Искажение выражается даже в том, что происходит сознательное умалчивание тех или проблем.

Например, Минфин должен выплатить гражданам компенсации ущерба, возникшего в результате резкого обесценения вкладов наших граждан в Сбербанке в 1991 году. Сумма компенсаций оценивается примерно в размере десяти нынешних годовых бюджетов Российской Федерации. Министр финансов Антон Силуанов начисто «забыл» об этих обязательствах и люди уже в течение многих лет не получают ни копейки компенсаций из казны. Разве это не сознательное умалчивание и сознательное искажение? Безусловно, что особое место в реализации функции искажения принадлежит Росстату. Чтобы он более «эффективно» выполнял эту функцию, его в прошлом году подчинили напрямую Минэкономразвития.

Во-вторых, в том, чтобы людям обещать «золотые горы» и погружать их во «вторую реальность» (так философы называют мир грез и мечтаний). За неполные тридцать лет число выданных властью обещаний не поддается учету. Часть этих обещаний носят вообще вербальный характер, их вообще к делу не пришьешь. Другие оформлены документально: в виде показателей, включенных в программы, проекты, концепции, стратегии и т. п. Число документов подобного рода исчисляется тысячами, а число показателей, содержащихся в них, уходит в бесконечность.

Я общаюсь с некоторыми чиновниками и вижу, что они даже на своем участке работы не могут охватить в полном объеме весь массив документов и показателей. Я уже не говорю о том, что документы и показатели могут не совпадать по смыслу и даже противоречить друг другу. Впрочем, как мне кажется, чиновников это не очень смущает, поскольку они понимают, что главная функция документов — создание в сознании людей той самой «второй реальности».

Значительная часть чиновников сама пребывает в состоянии перманентного «наркотического опьянения». А это затрудняет или даже делает невозможным восприятие ими «первой реальности», т.е. того реального мира (экономики, политики, социальной сферы и др.), за состояние которого они должны отвечать. Один мой знакомый из «бывших» кремлевских функционеров сказал мне, что все эти высокопоставленные кремлевские чиновники обитают на своей «квадратной миле», где они неизбежно впадают в «наркотическое опьянение».

Наиболее яркие примеры документов, призванных погрузить людей во «вторую реальность» — майские указы президента от 2012 и 2018 гг. Какие красивые перспективы на период до 2018 года включительно были нарисованы в майских указах 2012 года! Но ведь они были с треском провалены! Никакого серьезного «разбора полетов» по итогам выполнения (точнее невыполнения) указов 2012 года правительством проведено не было. Да и президент, судя по всему, на этом не настаивал. И без учета негативного опыта указов 2012 года был подготовлен майский указ 2018 году и с легкостью подписан президентом.

Видимо, главная задача последнего майского указа президента в том, чтобы еще раз погрузить людей во «вторую реальность». Не буду сейчас «грузить» читателя теми радужными показателями, которые содержатся в дюжине национальных проектов, предусмотренных майским указом 2018 года. Но там некоторые целевые показатели еще более утопичны, чем в указах 2012 года. Пожалуй, менее утопичными являются те денежные ресурсы, которые запланированы под реализацию национальных проектов — почти 26 трлн. рублей. Ожидается еще более грандиозный «распил» казенных денег. А это, в конечном счете, работает на выполнение властью основной задачи — экономической и демографической «зачистки» страны.

Уже прошел первый год с момента старта национальных проектов. Некоторые наивные граждане ждут каких-то позитивных изменений. Наиболее въедливые из них даже следят за национальными проектами по графикам, где все расписано по годам. А вот чиновники подготовили графики, отчитались о новой порции «исходящих» бумаг и тут же забыли о них.

Только что опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому 60% граждан назвали уходящий 2019 год трудным и плохим для страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел прокомментировать этот опрос: в Кремле считают, что к этим оценкам надо относиться «с известным допуском», поскольку в них присутствует «изрядная доля» эмоций. Отвечая на вопрос, когда граждане смогут почувствовать результаты этой работы, Песков напомнил, что задача повышения уровня жизни заложена в национальные проекты, «поэтому это должно произойти в срок, на которые рассчитаны эти проекты, а именно до 2024 года». Так что гражданам предлагается запастись терпением еще на пять лет. А «чудо», как обещает пресс-секретарь (он же — кремлевский «пророк»), произойдет аккурат в 2024 году.

В-третьих, в том, что по наступлении времени исполнения обещаний власть впадает в состояние «амнезии» (медицинский термин, означающий потерю памяти). Выше я уже привел пример с майскими указами 2012 года. Обещания не были выполнены. Образно выражаясь, в 2018 году наступил срок погашения долга по векселям, выписанным за шесть лет до этого. Платить не стали. А рефинансировали долг за счет выпуска новых векселей с еще более впечатляющими цифрами обязательств. Мы с вами наблюдаем обычную мошенническую операцию в духе Мавроди, который выстраивал долговую, или финансовую пирамиду МММ. Операцию властей правильнее назвать «пирамидой обещаний».

Кстати, уж если сравнивать обещания властей с выписываемыми векселями, то следует напомнить, что наступило время погашения обязательств по векселю, который был выдан правительством еще в 2008 году. Этим векселем является Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, которая была утверждена правительством в ноябре 2008 года. Документ для краткости называют «Стратегия 2020».

Что же было записано в этом документе-векселе? Например, что еще к середине текущего десятилетия Россия должна стать пятой экономикой мира, увеличив свою долю в мировом ВВП. Что же мы имеем на сегодняшний день?

Россия по показателю ВВП как была, так и остается шестой экономикой. Германию, которая находилась в 2008 году на пятом месте, догнать и перегнать так и не удалось. Более того, если в 2008 году доля РФ в мировом ВВП была равна 3,9%, то в этом году, согласно предварительным оценкам, показатель составит лишь 3,0%. Россия имеет темпы экономического развития ниже среднемировых, поэтому я не удивлюсь, если в 2024 году (завершающем году «шестилетки») Россия может оказаться не на пятом месте (как «нарисовано» в майском указе 2018 года), на седьмом, пропустив вперед Индонезию. К 2020 году «Стратегия» обещала разогнать экономику до годового прироста ВВП в 6,5%, а реально по итогам 2019 года ожидается всего лишь 1,0%.

По большинству социальных показателей вместо обещанного «Стратегией» роста мы видим падение. Например, реальные доходы в период с 2012 года (=100%) до 2020 года должны были вырасти до 164%-172%. А, согласно предварительным оценкам, они по итогам 2019 года окажутся равными 95%.

Какие-то социальные показатели, наоборот, должны были снижаться. Например, безработица, бедность и др. Так, в 2008 году показатель бедности (доля людей, имеющих доход ниже прожиточного минимума) был равен 13,4%. «Стратегия» обещала, что уровень бедности будет понижен в два раза — до 6%-7%. А фактически, по итогам 2019 года ожидается, что уровень бедности составит 12,7%. Т.е. в период 2008—2020 гг. имел место бег на месте.

Не буду далее перечислять «достижения» правительства по выполнению «Стратегии». Удивительно, что никто в верхах почему-то не только не пытается подвести итоги выполнения (вернее, провала) программы, но даже старается не вспоминать о «Стратегии». На полный провал «Стратегии» наложился и очевидный провал по части реализации национальных проектов по итогам первого года «шестилетки». Власть это совершенно не смущает. Она находится одновременно в состоянии наркотического опьянения, шизофренического раздвоения сознания и амнезии.

Честно говоря, я был шокирован последним в этом году заседанием правительства, которое проходило 25 декабря. На нем присутствовал и выступил президент страны Владимир Путин. Вот слова из его выступления: «Нельзя не отметить в качестве позитива создание хорошей макроэкономической базы развития. Ну, конечно, это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было…». Оставляю эти слова без комментария. Дмитрий Анатольевич Медведев не остался в накладе, он обратился к президенту страны с не менее приятными для президента словами: «Работа налажена, и существенную роль в этом сыграла позиция и поддержка Владимира Владимировича Путина. От президента зависит многое, в том числе скоординированная работа высшей власти».

Не знаю, почему, но когда я читал информацию о предновогоднем заседании правительства, на память пришла басня Ивана Крылова «Кукушка и петух» со словами:

За что́ же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку.

Правда, гармонию Петуха и Кукушки неожиданно нарушил Воробей:

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!

Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —

Всё ваша музыка плоха!..»

Вот и мне, к сожалению, приходится выступать в роли того Воробья и констатировать, что «музыка» российской власти «плоха» и становится с каждым годом все хуже.

Вот поэтому я еще раз повторяю, что мне как экономисту крайне сложно комментировать то, что сегодня происходит в той сфере, которую наши политики и журналисты называют «российской экономикой». В правительстве, на которое возложено управление экономикой, судя по всему, находятся пораженные страной болезнью люди. У них полностью нарушилось нормальное восприятие окружающего мира. Белое они принимают за черное, а черное за белое. Оценивать решения и поведение таких чиновников должны не экономисты, а люди других профессий.

В заключение хотел бы привести высказывание известного бразильского писателя Пауло Коэльо: «Те, которые обещают и обещания не выполняют, в конце концов, становятся бессильными и никчемными. И это же происходит с теми легковерными, что хватаются за обещанное».

Темы: Экономическая ситуация в России
Источник: Свободная Пресса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2019, 06:16
Гость: mesozoic_2

Криминальная приватизация Чубайса выстроила криминальное государство. Ни один чиновник не может с этим не считаться, и не может не воровать (сколько стоят часы на руке Пескова? А сколько пятиэтажные хоромы главы Газпрома? Воровство идет в открытую, и воры не любят честных рядом, в элиту набирают кого?), и не может чиновник интересы общества поставить выше интересов кланов (вместе с семьей погибнуть может, для урока остальным), это касается и силовиков, и экономистов, и даже артистов и спорта.
+
Можно ли что-то сделать? Против спецслужб? Ничего. Пока…
+
Нас спасает гражданская война на Западе, иначе давно растоптали бы. Эта гражданская война приведет к мировому финансовому кризису, о котором уже заговорили и нобелевские лауреаты, признали таки. Власть РФ обанкротится, все их личные планы пойдут прахом, но главное - они не смогут содержать зомбо-СМИ и репрессивный аппарат как прежде. Но к этому патриотическая оппозиция должна готовиться = пропаганда и агитация. Шанс будет.
31.12.2019, 05:30
Гость: Странное дело

Разве не КПСС завела СССР в экономический тупик и развалила страну?
Ведь именно при власти коммунистов возник неравноценный обмен между советскими республиками, полностью устранить который не удается даже после 30 лет развала СССР. Вместо того, чтобы сказать нахлебникам остаточнэ прощавай, зачем-то их спонсируют.
31.12.2019, 04:05
Гость: В.М.

Продолжение басни Крылова нам сообщило ТАСС.
ТАСС уполномочен заявить:
Команда, за которую играл президент Владимир Путин, одержала победу в матче Ночной хоккейной лиги, который прошел вечером 25 декабря на Красной площади. В поединке, который завершился со счетом 8:5, глава государства забросил более половины шайб, сообщает агентство ТАСС.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин играл под 11-м номером. Вместе с ним в одной команде на лед выходили министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В другой команде играли в том числе губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/12/2019/5e03d8f99a794727d5355685?from=from_main
Уже вечером, похвалив Кукушку, Путин вступил в яростную схватку с олигархами и победил их с разгромным счетом!
Радуйтесь, россиянцы, ваши потаенные мечты сбылись!
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.