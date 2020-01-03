Выгода займов под залог ПТС

16:23

Многие банки и кредитные организации выдают займы не только под залог автомобилей, но и под паспорт транспортного средства

В зависимости от того, какая организация выдает кредит (банк, МФО, автоломбард) могут меняться процентные ставки и предъявляться разные требования к заемщику и автомобилю. Узнать, в каком банке можно получить такой кредит на лучших условиях, можно на сайте https://autozaim.center/moscow.

Особенности оформления займа в банке

Подавая заявку на такой кредит в банк, нужно быть готовым к тому, что на ее рассмотрение может уйти до нескольких недель. По этой причине для срочных займов такой вариант не подходит, но если есть возможность ждать – лучше обращаться именно в банки, так как погашение займа в этом случае предполагает не очень большую переплату.

Быстро получить кредит под залог ПТС можно в автоломбарде или МФО, к тому же такие организации выдвигают к автомобилю меньше требований, но при погашении кредитов переплата будет больше (особенно если допускать просрочки по платежам).

В ходе рассмотрения заявок в банках специалисты обращают внимание на следующие обстоятельства:

• Находится ли транспортное средство в залоге в других кредитных организациях;

• Имеет ли заемщик постоянное место работы и позволяет ли его заработок стабильно вносить выплаты по кредиту;

• Кредитная история заемщика (людям с плохой кредитной историей банки, как правило, отказывают в займе).

Если заемщик успешно проходит проверку – оформление кредита займет несколько дней, при этом такие кредиты под залог не требуют привлечения поручителей. От заемщика помимо ПТС, под который оформляется кредит, необходимо предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства и свой паспорт.

Кредит может быть оформлен на разные сроки (от нескольких недель до нескольких нет), но на протяжении всего этого срока, собственник автомобиля имеет право пользоваться своим транспортом, не передавая его банку. Единственные ограничения, которые накладываются при кредитовании под ПТС, касаются юридических сделок с автомобилем. Такое транспортное средство нельзя продать, подарить или переоформить на другого человека.

В договоре всегда прописываются обязанности заемщика и оговариваются штрафные санкции в случае просрочек по платежам. Если в течение определенного времени, которое указывается в договоре, человек не вносит платежи – банк имеет право изъять транспортное средство и продать его.

