$82 млн за Крым: Швейцарский суд присудил компенсацию Киеву

Суд Швейцарии подтвердил решение Женевского арбитража о том, что Москва должна выплатить украинским компаниям компенсацию за утрату активов

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Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.

В прошлом месяце компания «Укрнафта» сообщала, что Верховный суд Швейцарии постановил взыскать с России $44,4 млн компенсации за утрату Украиной имущества в Крыму, сообщает РИА «Новости».

При этом ранее – в апреле прошлого года — постоянный третейский суд в Гааге также принял решение о том, что Россия должна выплатить «Укрнафте» $44,4 млн компенсации. В иске среди утерянного имущества указывались административные здания и 16 автозаправок в Крыму.

Суд также постановил взыскать с России проценты в размере $5,5 млн и арбитражные расходы на сумму $3,5 млн. Москва опротестовывала это решение, но протест был отклонен.

«Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта», — говорится в сообщении.

В своих исках Киев ссылается на соглашение, заключенное между украинским кабинетом министров и правительством РФ «О поощрении и взаимной защите инвестиций». Его нарушение привело к тому, что стало невозможным инвестировать средства в объекты, расположенные в Крыму.

При этом Москва сразу же заявляла, что российская сторона не признает юрисдикцию международного арбитража при рассмотрении этого спора, поэтому Россия даже не делегировала своих представителей для участия в тяжбе.

Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, суды в различных юрисдикциях будут по своему усмотрению решать, признавать ли решение гаагского арбитража и рассматривать ли дело с самого начала.

«Формально Россия признает юрисдикцию международного арбитража в Гааге, но с решениями по выплатам украинским компаниям все немного сложнее. Наши власти пока не выплачивали аналогичные компенсации другим компаниям, поэтому вполне вероятно, что то же самое будет и с этим судебным актом — суд может быть выигран, но реальных денег компания не получит», — так прокомментировал «Газете.Ru» решение суда Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Президент Украины Владимир Зеленский также считает Крым украинской территорией и требует его вернуть. Еще будучи кандидатом в президенты страны, Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса.

Зеленский признавался, что хотел бы начать встречу с Путиным с требования «денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель. Их встреча вскоре состоялась, но ничего подобного Зеленский не сказал.

В России также заявляли о том, что необходимо потребовать от Украины компенсацию за «более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма».

Депутат Госдумы от Крымского региона Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову «ущерб» в размере более 1,5 трлн рублей.

Козенко посчитал, что за все время нахождения Крыма в составе Украины 2014 год стал лучшим, потому что в это время в бюджете полуострова было 22 млрд рублей. По словам парламентария, в 2018 году доходы Крыма составили 54,8 млрд рублей, то есть почти в два с половиной раза больше, чем в «украинский период».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о создании специальной рабочей группы по оценке «ущерба», который Украина нанесла экономике Крыма.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал глава нижней палаты российского парламента.