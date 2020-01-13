Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

16:16

Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавским банкам, которые из-за введенных санкций в 2014 году отказались обслуживать его счета. Теперь он обязан заплатить €530 тыс. судебных издержек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Напомним, четыре банка (Nordea, OP Corporate Bank, Svenska Handelsbanken и Danske Bank) ранее отказались обслуживать счета, связанные с семьей Ротенберга.

В 2014 году Nordea Bank прекратил обслуживание счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов. Причиной называлось внесение Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционные списки США. В обслуживании счетов Бориса Ротенберга отказали и три других банка. При этом Борис Ротенберг не числится в европейском санкционном списке.