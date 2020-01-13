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Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

16:16 13.01.2020
Борис Ротенберг. Фото A.Savin с сайта wikimedia.org
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Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавским банкам, которые из-за введенных санкций в 2014 году отказались обслуживать его счета. Теперь он обязан заплатить €530 тыс. судебных издержек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Helsingin Sanomat. 

Напомним, четыре банка (Nordea, OP Corporate Bank, Svenska Handelsbanken и Danske Bank) ранее отказались обслуживать счета, связанные с семьей Ротенберга.

В 2014 году Nordea Bank прекратил обслуживание счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов. Причиной называлось внесение Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционные списки США. В обслуживании счетов Бориса Ротенберга отказали и три других банка. При этом Борис Ротенберг не числится в европейском санкционном списке.

Темы: Резонансные судебные процессы в мире, Банки в мире
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 19:00
Гость: А что-нибудь

позитивное об этом космополите есть?
13.01.2020, 18:57
Гость: Пожалуйста

Ну а что делать если вы эту работу не проводите. Кишка видимо тонка.
13.01.2020, 18:25
Гость: сергей

Ну и Что.Просто хотели порадовать нищих этой итформацией?
Все комментарии (15)
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