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Россия и Белоруссия не договорились о тарифах на транзит российской нефти

21:15 13.01.2020
Фото с сайта politikus.ru
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Представители антимонопольных ведомств России и Белоруссии не смоги сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Переговоры будут продолжены в ближайшее время, сообщает  БЕЛТА со ссылкой на представителя министерства антимонопольного регулирования и торговли.

С белорусской стороны поступило предложение  повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года. "В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель министерства.

При этом, по его словам, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба", поэтому стороны договорились  в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 00:25
Гость: 11128 эшелонов,819 ж/д и 4710 др. мостови +1 труба

Мешать нефти спокойно течь в Европу - это саботаж ужасный.////////
Может вы с дырочками в обшивке космического коробля разобрались?
Может вы за мешанину хлорной отравы в количестве 7млн тн,выводящей из строя трубопроводы нефтеперерабатывающих заводов и в Беларуси, и в Европе, нашли и наказали виновных?
А если дырочки "возникнут" не на орбите,а в трубе "по вине хлора" разъедающего трубу нефтепровода ,будет ли это актом саботажа?И кого признают саботажником?
14.01.2020, 00:00
Гость: Во дают

Народное достояние одного братского народа кремлёвские буржуи продают за деньги? И не просто за деньги, а за очень большие деньги. И кому? А тем, кто стоит первым на рубеже атаки, западных кремлёвских партнёров. Совесть у буржуя есть? Нет! За 300% прибыли он дочь продал в Голландию, в красный квартал.
13.01.2020, 23:39
Гость: 37

Мешать нефти спокойно течь в Европу - это саботаж ужасный. А с саботажниками надо поступать по всей строгости Закона!
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