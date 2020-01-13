Россия и Белоруссия не договорились о тарифах на транзит российской нефти

21:15

Представители антимонопольных ведомств России и Белоруссии не смоги сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Переговоры будут продолжены в ближайшее время, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя министерства антимонопольного регулирования и торговли.

С белорусской стороны поступило предложение повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года. "В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - пояснил представитель министерства.

При этом, по его словам, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба", поэтому стороны договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты.