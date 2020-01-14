]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Украина и Белоруссия опередили Россию по росту минимальных зарплат

21:17 14.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минимальная зарплата на Украине в 2020 году выросла больше, чем в России. Это следует из рейтинга стран, жители которых получают самую низкую и самую высокую минимальную зарплату, подготовленного экспертами Picodi. Данные приведены в пересчете на доллары после вычета налогов.

В общей сложности специалисты исследовали 54 страны, Россия в рейтинге заняла 29-е место. В ней минимальные зарплаты выросли на 7,5 процента, до 166 долларов. На Украине показатель с начала года увеличился на 13,2 процента, до 157 долларов. Обе страны по темпам роста обогнала Белоруссия, где зарплата взлетела на 13,6 процента и достигла 156 долларов.

Наиболее высокий рост минимальной зарплаты в 2020 году отмечен в Нигерии — он составил 64,8 процента, пишет Lenta.ru. Также в топ-5 попали Азербайджан (+37,7 процента), Аргентина (+37,1 процента), Саудовская Аравия (+33,3 процента), Армения (+25,2 процента). В США, ЮАР, Латвии, Испании и Перу зарплаты не росли. Единственной страной, в которой минимальная зарплата снижалась, оказался Казахстан (-1,1 процента).

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 850 рублей — до 12 130 рублей. В предыдущий раз МРОТ повышали в 2018 году, тогда показатель приравняли к величине прожиточного минимума.

Темы: Россия, Белоруссия, Украина, Ситуация на территории б.СССР, Экономическая ситуация в мире, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2020, 01:10
Гость: Дык это

они завалили полмира бульбой и салом, а в России только нефть и газ и только своим партнёрам. И вся выручка там у партнёров вместе с прибылью, а в Россию деньги только для золоторёвой гвардии в розовых тельняшках.
15.01.2020, 00:14
Гость: Как наоборот?

То есть среднеазиаты приезжают в Россию из Украины?
15.01.2020, 00:11
Гость: вопрос

При чем тут "толпы гастарбайтеров"? Они давно уже во всех принимающих странах-я об Украине - меньше, чем на среднюю, не соглашаются. К тому же речь идет о темпах роста МРОТ, а не его величине. МРОТ в Украине пока меньше, чем в РФ, и к тому же сейчас стирается различие между номинальным курсом гривни в рублях и реальным. Раньше, лет 10-15 назад гости из РФ удивлялись, пересчитывая цены с гривен в рубли: у вас все такое дешевое по сравнению с Россией, а сейчас ситуация "исправляется" в противоположную сторону. Порою на юге РФ цены на многие виды продовольствия( уже и при сравнимом качестве) в пересчете на гривны меньше, чем в Украине.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.