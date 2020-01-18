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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

10:58 18.01.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году,  рассказал "Российской газете" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.

В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше.

Глава ПРФ напомнил также, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 тысяч.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 18:33
Гость: АП

ДА В РОССИИ ДАЖЕ ЧУБАЙС НЕ СМОГ УСТРОИТСЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД...ЭТА ОГРОМНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНУШ...ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О ПЕНСИЯХ НАДО С НАЧАЛА ПОГОВОРИТЬ О ЦЕНАХ.
18.01.2020, 16:37
Гость: петя

Похоже совесть заела. Решил продать свою миллиардную недвижимость и облагодетельствовать пенсионеров.
18.01.2020, 15:22
Гость: Ты что сомневаешься?

Больше и больше в разы. завтра об этом выйдет мультик, как мы догнали и перегнали Португалию. Жди.
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