В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

10:58

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году, рассказал "Российской газете" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.

В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше.

Глава ПРФ напомнил также, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 тысяч.