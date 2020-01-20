В новый транзитный контракт «вшито» необычное условие. По новому контракту Украина уже начала «обувать» Россию. И будет делать это ежедневно

В первые дни нового года на Украине рассмотрели преимущества транзитного соглашения с «Газпромом».

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон утверждает, что загрузка отечественной газотранспортной системы спасла рядовых украинцев от высоких платежек. Для сравнения он приводит пример Молдовы, которая после запуска «Турецкого потока» лишилась практически всей транзитной выручки. Компенсировать потери, по словам Макогона, приходится за счет повышения тарифов для молдавских потребителей. Украина этой опасности избежала.

«Если б мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из РФ в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в 4 раза, — утверждает чиновник. — Наличие же нового контракта позволило НКРЕКП (Комиссия по госрегулированию в сфере энергетики — прим. ред.) даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей».

Таким образом, подписав мировую с «Нафтогазом», «Газпром» подкинул своему соседу сразу несколько «плюшек»: гарантировал поступления транзитной выручки в государственный бюджет, сохранил рабочие места для специалистов, которые обслуживают украинскую ГТС, позволил снизить тарифы на транспортировку «голубого топлива» для конечных потребителей. Кроме того, Зеленский и компания избавлены от необходимости искать альтернативные источники импорта газа — «незалежная» по-прежнему будет получать его в режиме так называемого виртуального реверса, когда российский газ по бумагам проходит как польский, словацкий или венгерский.

Но на этом выгоды для Украины не заканчиваются. Недавно эксперты обнаружили, что в новый транзитный контракт «вшито» необычное условие, которое обернется для «Газпрома» дополнительными тратами. Причем не одномоментными: с первых же числен января Киев начал «обувать» своего коммерческого партнера и сможет делать это буквально изо дня в день.

Согласно договору, «Газпром» обязуется прокачать через украинскую ГТС 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие годы. Но здесь важны не только конечные цифры. В контракте прописано, что «Газпром» ежедневно должен подавать заявку на прокачку 178 миллионов кубов газа через Украину (и примерно 110 миллионов кубов с 2021 года). Соответственно, эти услуги нужно оплатить в полной мере.

«Даже если реальные объемы прокачки оказываются меньше, деньги все равно выплачиваются — действует условие „качай или плати“, — поясняет „Свободной прессе“ эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Киев) Дмитрий Марунич. — И это, на самом деле, дикая ситуация! Я видел техническое соглашение к транзитному контракту 2009 года. Там разбивка идет поквартально. Это абсолютно логичное условие: вы же понимаете, что в разные месяцы и сезоны „Газпром“ нуждается в разных объемах загрузки украинской ГТС. Например, зимой — больше, летом — меньше».

Сейчас, впрочем, на европейском газовом рынке сложилась нетипичная ситуация: в разгар отопительного сезона ЕС накопил избыточные запасы «голубого топлива». Сказались опасения прерывания украинского транзита, удешевление СПГ, аномально теплая зима. В результате у «Газпрома» нет необходимости использовать законтрактованные мощности украинской ГТС — проще и логичнее поставлять потребителям топливо из европейских подземных хранилищ, которое российская компания накапливала на фоне тяжелых переговоров с «Нафтогазом». В первых числах января прокачка газа через Украину резко упала, но платить за неё приходится фиксированную сумму.

«Начиная с семи часов утра 1 января мы выполняем все заявки „Газпрома“ в полном объеме — транспортируем газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35−45 млн. кубометров в сутки, — сообщал Сергей Макогон. — Вместе с тем нам полностью оплачивают суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд. кубометров».

Чуть позже, как сообщается, «Газпром» нарастил объемы транзита почти до 100 миллионов кубов в сутки. Но не до 178 миллионов, которые прописаны в контракте и за которые, так или иначе, приходится платить.

«В сухом остатке мы имеем следующее: сейчас в январе „Газпром“ не докачает прописанные в контракте объемы газа, — поясняет Дмитрий Марунич. — Платить все равно будет за 178 миллионов кубов в сутки. Идем дальше: в течение года, как ни крути, нужно будет прокачать через Украину 65 миллиардов кубометров газа (или прокачать меньше, но заплатить те же деньги). Таким образом, будут периоды, когда „Газпрому“ придется прокачивать через украинскую трубу больше, чем 178 миллионов. И за это придется доплачивать».

Макогон подтверждает эту информацию: компенсировать январские переплаты в другие дни «Газпром» не сможет. Хотите прокачивать больше 178 миллионов кубов — покупайте дополнительные мощности.

«Вдумайтесь: прокачал меньше 178 миллионов кубов в сутки — переплачиваешь, прокачал больше — доплачиваешь, — подчеркивает Марунич. — Потери с обеих сторон. До последнего времени я не мог в это поверить. Пришлось разобраться. Я видел только часть документов, не буду вдаваться в подробности, но ситуация выглядит именно так. Не могу понять, как „Газпром“ мог под этим подписаться. Звучат какие-то объяснения, но все это из области догадок».

По мнению эксперта, Украине удалось додавить «Газпром» и «вшить» в транзитное соглашение это, мягко говоря, очень неоднозначное условие: «Согласитесь, даже с обывательской точки зрения это очень странно. Была бы какая-то логика, если бы разбивка шла хотя бы по месяцам. Тогда у „Газпрома“ появляется возможность что-то планировать, искать баланс. Не прокачали заявленные объемы в первые недели — наверстали к концу месяца. Или стоило бы предусмотреть какую-то другую систему, которая позволяла бы „Газпрому“ действовать более гибко. Но этого не произошло. Любые колебания теперь в пользу Украины».

Единственное логичное объяснение звучит примерно так: это условие стало ответным жестом со стороны «Газпрома». Дело в том, что ставка транзита по новому соглашению не сильно отличается от той, которая действовала раньше, по контракту 2009 года. Хотя объемы прокачки изменились существенно.

Изначально Киев настаивал, что Москва должна платить за транзит больше, если собирается сократить его объемы: дескать, газотранспортной системе все равно, что вместо 90 кубов вы теперь качаете 40 — она от этого не ужмется, её по-прежнему нужно поддерживать в рабочем состоянии. Будьте добры установить высокие тарифы!

Этот вопрос оставался последним камнем преткновения в переговорах между «Газпромом» и «Нафтогазом». Даже в протоколе о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований, подписанном в Минске, ставка транзита не уточнялась. Видимо, Киев до последнего рассчитывал навязать свои условия: в украинском Минэнерго подчеркивали, что планируют за 5 лет выручить от транзита российского газа 15 миллиардов долларов, что означает примерно двукратное увеличение тарифов. В итоге эта сумма сократилась до 7 миллиардов.

«Ставка для России приемлема, — констатирует Марунич. — Сейчас „Газпром“ платит где-то 2,8 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. Возможно, это заставило его пойти на ответную уступку: Украина умерила свои амбиции по оплате, а мы согласны на такую неудобную разбивку по дням».

По словам энергоэксперта, на этот интересный момент почему-то никто не обращает внимания. Украинские СМИ реагируют вяло. В России вообще тишина. Оно и понятно: и без того не идеальный для «Газпрома» транзитный контракт теперь видится еще менее выгодным. А к руководству «национального достояния» появляются дополнительные вопросы.