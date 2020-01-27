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Минфин снизит НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

16:33 27.01.2020
Минфин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин РФ подготовил законопроект о поправках в 224-ю статью Налогового кодекса РФ, которые снижают ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов с 30% до 13%.

Соответствующее поручение было дано в октябре прошлого года Дмитрием Медведевым (занимал в то время пост премьер-министра РФ).

Как сообщает «Интерфакс», законопроектом предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом «от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%».

Таким образом, ставка 13% в отношении доходов нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

По оценкам специалистов, в результате данного изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей.

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 22:20
Гость: ИВПРЬАРО

ставка 13% в отношении доходов нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков

Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2020/01/27/ministerstvo-finansov-rf/868489-minfin-snizit-ndfl-dlya-nerezidentov-s-30-do-13

СДУРЕЛИ????!!
27.01.2020, 21:08
Гость: неравнодушная

...Медведев уже не имеет права это делать....утка наверно...
27.01.2020, 20:23
Гость: Ой,ой, ой, умирает зайчик мой...

Только прямо перед этим ваши "люди" сдрали с россиян все 130%. Всевозможные ваши финансовые махинаторы-нерезиденты хотели бы вообще не делиться с крышующими? А может ещё ордена и медали потребуете? Ну, ну...
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