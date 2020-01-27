Минфин снизит НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

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Минфин РФ подготовил законопроект о поправках в 224-ю статью Налогового кодекса РФ, которые снижают ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов с 30% до 13%.

Соответствующее поручение было дано в октябре прошлого года Дмитрием Медведевым (занимал в то время пост премьер-министра РФ).

Как сообщает «Интерфакс», законопроектом предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом «от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%».

Таким образом, ставка 13% в отношении доходов нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

По оценкам специалистов, в результате данного изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей.