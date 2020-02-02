Все дальше от народа: Депутатам разрешили зарабатывать

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Для кого старается «Единая Россия», предложившая «слугам народа» вести коммерческую деятельность

Фото с сайта duma.gov.ru

В России вступил в силу закон, по которому депутатам региональных парламентов запрещено вести бизнес. В регионах такой законопроект считают революционным, так как многим «слугам народа» придется сложить с себя полномочия.

Вести о том, что народные избранники могут сложить свои полномочия, приходили из Владимирской, Воронежской, Рязанской областей.

О том, что исполнение закона может привести к значительным негативным последствиям для региональных парламентов, заявляли различные политики. Среди них лидер Чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. В интервью Regnum он сообщил, что при таком законе региональным выборным органам могут буквально грозить роспуски.

Но уже впятницу стало известно, что большая часть региональных народных избранников в безопасности: в Госдуму был внесен законопроект, который уточняет, что запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на тех депутатов, которые работают на постоянной основе.

И, как выяснилось, именно такое действие закона и предполагалось изначально.

Регионы просто перепутали

— Закон имеет не совсем удачную формулировку, поэтому в ряде регионов установленная им норма стала интерпретироваться и в отношении тех депутатов, которые работают на непостоянной основе, а эта цель не преследовалась. В принципе, предполагался запрет только для тех, кто работает на профессиональной основе, — объяснил один из авторов законодательной инициативы, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

Новые поправки призваны убрать правовую неопределенность, снять вопросы к интерпретации закона.

— Мы внесли законопроект, где черным по белому будет написано: данный запрет распространяется именно на тех депутатов, которые работают только на постоянной основе.

А была ли опасность для регионов?

Не так однозначно восприняли поправки в регионах. Есть мнение, что они нужны именно «Единой России».

— Внесенный законопроект об уточнении требований ФЗ-432, если его примут, будет действовать в угоду «Единой России», — уверен лидер фракции ЛДПР в Новгородской областной думе Алексей Чурсинов. — Потому что в региональных собраниях депутатов от этой партии — большинство, а они всегда стараются привлечь руководителей. Для них это тот административный ресурс, который дает финансы на проведение избирательных кампаний.

Большинству заксобраний, считает Чурсинов, роспуски и не грозили: среди той части депутатов, которые являются руководителями и подпадают под действие закона, многие избирались по спискам. А это значит, что их мандат просто перешел бы другому человеку.

В то же время, по мнению новгородского депутата, в данный момент эти поправки нужны, так как под действия уже принятого закона подпадают люди, которые были избраны гражданами, жителями регионов.

Решать же задачу по нивелированию связей между конкретными предприятиями и органами власти нужно другим способом.

— Я неоднократно говорил о том, что депутатский корпус должен осуществлять свои полномочия на профессиональной основе, за зарплату, — предложил Алексей Чурсинов. — Не секрет, что в ином случае избранники пользуются полномочиями, чтобы поддержать свой бизнес. Но если депутатами будут люди, которые работаю на профессиональной основе, за зарплату, то они в большей мере будут защищать интересы всех граждан.

Автор: Ольга Слабада