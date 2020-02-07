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Если сравнивать все банковские продукты между собой, прикрепленные к текущему счету клиента, то, пожалуй, лишь три из них имеют больше всего сходств, как и индивидуальных особенностей

Речь, конечно же, про дебетовые, с овердрафтом и кредитные карты, которые есть сегодня практически у каждого дееспособного человека. Если говорить про дебетовую карту, всё её предназначение сводится к одному:зачислению зарплат, пенсий, иных социальных выплат, то есть, хранению собственных средств и накоплений. Овердрафтная карта сродни дебетовой, разница в одном:она дополнена кредитным лимитом. Совсем другое дело, карта кредитная, у которой куда шире потенциал. Так все же, какие есть особенности у кредитных карт? И что должен знать пользователь, заводя такой денежный инструмент?

Что такое кредитная карта

Кредитная карта — это инструмент, который дает возможность расплачиваться в местах общественного пользования:магазинах, супермаркетах, на заправках, также в виртуальной сети, указав платежные данные.

- Времена, когда люди брали в долг у соседа, давненько канули в лету. Сегодня бытовые займы практически вытеснили удобные банковские предложения. В первых рядах кредитки, на которых есть одобренный лимит определенной суммы. Обычно у такой пластиковой карточки существует льготный период - срок, когда деньгами пользоваться можно, не выплачивая проценты. Стоит учитывать тот факт, если не расплатиться во время, приходится отдавать как "тело" долга, а сверху все это плюсуется штрафными санкциями.

Отличия кредитной карты от дебетовой и карты с овердрафтом

Дебетовая карта и карта с овердрафтом, в принципе, одно и тоже. Это своего рода, хранилище, правда, пластик овердрафта ещё помогает "уйти в минус", расходуя кредитные деньги.

- "Кредитка" оформляется собственноручно. Лишь написав заявление, клиенту выдадут карту с определенным сроком использования;

- В отличии от овердрафта, где задолженность выплачивается полностью, кредитная карта предусматривает платеж ежемесячно, при этом он обязательный. Сумма приблизительно 5-10% от общей задолженности перед банком;

- Кредитная карта может похвастаться льготным периодом, чего нет у овердрафта.

Как оформить "кредитку", условия получения

Существует ряд условий для положительного решения банка о выдачи кредитной карты. Главные из них:

1. Наличие гражданства той страны, где планируется оформить карту;

2. Возрастная категория от 21 года и до 60 лет включительно, это требования обычные. Есть и исключения из правил;

3. Все текущие траты клиента, в том числе и на погашение долга по кредитке, не превышают рамок 30%. Имеется в виду лишь официальный доход, который заемщик может подтвердить документами.