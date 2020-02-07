Без отмены пенсионной реформы россияне не поверят правительству

Председатель правительства России Михаил Мишустин вместо пенсий пообещал старикам «уверенность в завтрашнем дне»

Основная задача нового правительства — создание у россиян «уверенности в завтрашнем дне». Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе совещания Владимира Путина с членами кабмина. Термин премьер-министр позаимствовал из советского прошлого нашей страны.

Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru

Из слов Мишустина следует, что уверенность в собственном будущем должна появиться у людей в результате роста экономики, улучшения демографической ситуации и повышения уровня доходов. Те же задачи пытался решить и кабинет Дмитрия Медведева, но неудачно.

На реализацию второй попытки в виде национальных проектов времени почти не осталось. «У нового правительства «нет ни одной минуты для раскачки», — подстегнул министров президент. СМИ заметили, что за 20 лет своего правления он произносил эту фразу 14 раз.

Почему долгожданный россиянами прорыв должен получиться на этот раз, непонятно. Состав правительства отличается от предыдущего не очень сильно. Разве что дамоклов меч Счетной палаты, которая только что резко раскритиковала кабмин Медведева, заставит министров шевелиться?

Среди названных Мишустиным мер для прорыва - расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование и увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров. Все это неплохо, конечно, но и сказать, что сильно впечатляет тоже нельзя. Крохи…

К тому же уверенность в завтрашнем дне для громадного числа россиян напрямую связана с пенсионной реформой. В РФ 42 млн пенсионеров, по-прежнему получающих гроши, и никаких оснований для оптимизма здесь нет. Кроме того, у нас есть свыше 10 млн людей предпенсионного возраста, 60% из которых даже не трудоустроено.

Последняя категория особенно уязвима. После повышения пенсионного возраста предпенсионеров либо сокращают пачками, либо вынуждают работать за меньшие деньги и в худших условиях. А многих просто не берут на работу, не желая иметь в будущем проблемы с законом, устанавливающим уголовную ответственность за их увольнение. Спасибо президенту за заботу.

Итого, свыше 50 млн россиян — почти половина взрослого населения, ни о какой уверенности в завтрашнем дне даже не может помышлять. Единственный способ подарить им надежду на будущее — отменить пенсионную реформу. Вернуть каждому пять лет жизни и более 800 тысяч рублей, отобранных в результате этой людоедской аферы. Вот тогда они поверят мытарю во власти.

Однако Мишустин еще во время консультаций в Госдуме сразу заявил, что не намерен трогать отреформированную пенсионную систему. Читай — снижать пенсионный возраст. Именно по этой причине его кандидатуру не стала поддерживать фракция КПРФ. Да и «патрон» премьера — Путин, все это знают, против, хотя ранее он клятвенно обещал россиянам не повышать пенсионный возраст.

Пока же у Мишустина лучше всего получается заботиться не о пожилых россиянах, а о себе самом. Только что премьер пересел на комфортабельный отечественный лимузин «Аурус». Будет ездить, как президент.

— Слова премьера об «уверенности в завтрашнем дне» надо воспринимать как чисто пропагандистскую риторику, — считает член Федерального совета «Партии дела» Максим Калашников. — К советской уверенности в завтрашнем дне прикладывалась работающая экономика. Не без недостатков, но со множеством квалифицированных рабочих мест. Был реальный производящий сектор.

Российская власть создать такое не в состоянии. Мало того, среди двенадцати нацпроектов нет ни одного, содержащего слово «индустриализация». Вообще задача так не ставится. То есть страна остается сырьевой. Если в 2012 году Путин еще пытался говорить о 25 млн новых рабочих мест, то теперь даже этого нет. Кроме того, для подъема нужен полноценный протекционизм. Но таких задач не поставлено.

К протекционизму делается некий налоговый маневр, куда входит снижение налогов для предприятий и введение прогрессивного налога на личные доходы. Это нужно, чтобы бизнес, уходя от прогрессивного налога, вкладывал деньги в создание новых рабочих мест на предприятиях, в их модернизацию. Но этого ничего нет. Когда хватаются за советскую «соломинку» — это значит, дела очень плохи.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташева, мечты россиян о благополучном и стабильном будущем могут разбиться о мировой кризис.

— Слова Мишустина об уверенности в завтрашнем дне нужно трактовать, исходя из ситуации в экономике. Мы находимся на пороге рецессии и возможно снижения уровня жизни. Хотя пока это все прикрыто истерикой вокруг вируса в Китае. Нужно понимать сложность задач, стоящих перед новым кабмином. С мировых рынков надвигается шторм.

Прежнее правительство оставило нашу экономику неподготовленной к кризису. Медведевский кабинет вообще прославился своей неолиберальной наивностью. Помню, как они в 2013 году говорили про «паузу роста», хотя в Бразилии уже был кризис. Даже ленивый аналитик мог понять, что скоро дойдет и до нас.

Скоро мы неоднократно услышим слово «рецессия», то есть снижение ВВП. И в этой ситуации правительству придется, оттолкнувшись от берега прежней неолиберальной политики, двигаться в направлении другого типа экономического управления. В этой обстановке им придется и запускать путинские социальные программы, и убеждать общество, что есть какой-то сдвиг.

— Может, порадуют людей отменой пенсионной реформы? Это бы сплотило общество перед лицом кризиса…

— Реформы не было. Было банальное повышение пенсионного возраста. Реформа идет с 2001 года и еще не закончилась. Посмотрим, какие повороты она будет брать.

Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Кирилл Подъячев напоминает, что нет ничего ценнее для власти, чем искренняя поддержка народа.

— То, что сейчас происходит в стране — это возврат к классике, к азам. Ведь еще китайский мыслитель Конфуций, отвечая на вопрос о том, что важно для государства, говорил, что нужно три вещи: достаточность вооружения, достаточность продовольствия и доверие народа.

А когда его попросили отбросить два пункта, оставив самое главное, то, без чего никак нельзя, то он ответил: доверие народа. Потому что и без достаточного вооружения и продовольствия можно как-то обойтись, а без доверия народа нельзя.

Так что наша власть действует прямо по Конфуцию. Было укрепление армии, затем развитие сельского хозяйства. И вот теперь обратили внимание на самое важное. В такой подход укладывается и отставка Медведева — он не смог завоевать доверие народа. Пришло новое правительство.

— Но как люди смогут вновь доверять власти, если их буквально «кинули» в ходе пенсионной реформы?

— Тут вопрос, наверное, в другом. Пенсионная реформа действительно была необходима? Она была нужна потому, что нет ресурсов? Или ее провели с какими-то другими целями? Думаю, люди не очень поверили, что реформа действительно необходима… Если же она правда нужна, то люди это поймут и с этим согласятся.

Потому что базовая доминанта нашего народа, несмотря на все влияние общества потребления — это суверенитет страны. Отсюда еще один вопрос: а реформа была обязательна для сохранения суверенитета?

В свою очередь главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов ожидает от кабмина лишь увеличения фискальной нагрузки на население.

— Новый премьер умеет говорить и соображает хорошо, это ему в плюс, но слова и дела — вещь различающаяся. К примеру, я вот сейчас уже должен был бы получать пенсию — это в свете уверенности в завтрашнем дне, всю свою жизнь был уверен, что под забором сдохнуть не дадут. Сегодня уже не уверен. Государство «кинуло» меня с пенсией, впрочем, и раньше оно тоже отмечалось «кидаловом», начиная с конфискации накоплений граждан в Сбербанке, монетизацией льгот и прочими чудесами российского капитализма.

Вот и теперь Мишустин обещает вернуть мне уверенность в завтрашнем дне… Да вы мне пенсию верните сначала, трудовую, мной уже заработанную, а там и посмотрим насчет уверенности.