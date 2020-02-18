Поколение «наследников»: сын топ-менеджера «Газпрома» стал валютным миллиардером в Великобритании

«Неудивительно, что новый миллиардер нарисовался именно в Лондоне»

Сын топ-менеджера "Газпрома" Николай Стронский стал долларовым миллиардером, его стартап Revolut оценили в шесть миллиардов долларов, пишет The Telegraph. Стронский занимается так любимой на его Родине "цифровой экономикой", но почему же в Англии?

Николай Стронский. Фото из соцсети

На основании сделки и оценки доли Стронского в компании "Форбс" оценил состояние сына топ-менеджера в 1,6 млрд долларов. Примечательно, что Revolut, основанный в 2015 году, пытался выйти на российский рынок, но не смог этого сделать, штаб-квартира компании находится в Великобритании, пишут "Ведомости".

Аналитики прогнозируют, что в скором времени компания выйдет на рынок США, Бразилии и Японии. Как это часто бывает, после того, как компания выходцев из России появляется в США, ее в срочном порядке перекупают американцы, по крайней мере, так в недавнем времени появились два новых долларовых миллиардера (после того как Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продали основанную ими компанию Veeam Software венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов).

Как и в случае с Veeam Software (которая работает с биг дата), компания Стронского развивается по линии цифровой экономики, так горячо обсуждаемой в России как наиважнейшей. Revolut – это сервис, который предлагает пользователям платежные карты Visa или Mastercard и обмен криптовалюты с более чем 20 валютными счетами, между которыми можно переводить деньги без банковских комиссий. Приложение россиянина позволяет экономить при конвертации и платежах. Некоторые СМИ пишут, что вскоре детище новоявленного миллиардера заработает и в России.

То, что сын топ-менеджера "Газпрома" в Великобритании стал очередным долларовым миллиардером благодаря цифровой экономике в то время, когда у нас практически культ цифровой экономики в стране - весьма показательно, с точки зрения депутата Госдумы шестого созыва Вячеслава Тетекина. Увлечение цифровизацией не меняет того, что основой человеческого существования являются продукты материальной деятельности. Производство первично даже для цифровой экономики, а нас пытаются убедить, что все это не нужно, считает эксперт:

- Нас пытаются убедить, что мы живем в постиндустриальную эпоху, это меня очень умиляет. Везде создаются сталелитейные заводы, автосборочные заводы, прочая обрабатывающая промышленность, а у нас все говорят о постиндустриальном обществе, что индустрия осталась в прошлом, якобы теперь достаточно набрать несколько цифр, и вдруг материальные блага появятся, как на "скатерти-самобранке". Если бы это так и было, то Николай Стронский работал бы у нас, а не в Великобритании. У нас это не работает. Значит, все разговоры о цифровой экономике сегодня в России означают некую подмену ценностей. От материального производства к абстрактным, виртуальным.

В чем заключается смысл "цифровизации"? Задача не в том, чтобы облегчить или улучшить жизнь населения, а в том, чтобы повысить уровень контроля. В нашем убогом контексте российской экономики это не может означать ничего другого, как усиление контроля за гражданами, за их деятельностью через все платежные и регистрационные системы. Чтобы ни одна копейка, случайно оказавшаяся у вас, от бдительного ока не укрылась. Здесь не имеется в виду использование цифровой экономики для строительства самолетов, например, там это, действительно, требуется. Вся основная часть цифровой экономики держится на банковской системе.

Хорошо известно, что российская банковская система фактически является частью западной, поэтому неудивительно, что новый миллиардер нарисовался именно в Лондоне, который является одним из мировых лидеров банковской деятельности. И никакого умиления, тем более восхищения факт появления нового "российского" миллиардера вызвать не может, потому что, еще раз подчеркиваю, материальное производство в России продолжает со страшной скоростью деградировать. И никакие мнимые успехи в экономике цифровой этого очень опасного факта изменить не могут.

Еще один важный момент - у нас появился новый слой финансовой аристократии, и мы сейчас говорим про поколение "наследников" самых огромных империй, которые претендуют на то, чтобы управлять методами цифровой экономики. В данном случае - это не какой-то вундеркинд, который вдруг нарисовался в одночасье, разбогател, создав что-то уникальное. Наверное, он просто, скорее всего, "присосался" к чьим-то наработкам, получив огромный стартовый капитал от своего родителя.