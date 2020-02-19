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Россия сократила вложения в американский госдолг

11:57 19.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия в декабре 2019 года сократила вложения в американские ценные бумаги на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Из этой суммы 5,704 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда — на долгосрочные. При этом Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в бумаги Соединенных Штатов. При этом в сентябре и октябре 2018-го вложения в американский госдолг незначительно выросли, но уже в ноябре Россия вновь начала сокращать их.

Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,155 триллиона долларов, далее следует Китай с 1,07 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с 332,6 миллиарда долларов.

Американское казначейство в конце прошлого года столкнулось с падением спроса на бумаги, служащие единственным средством покрытия бюджетного дефицита. Для спасения ситуации была запущена опробованная в кризис 2008 года схема "количественного смягчения", когда государственные облигации приобретают крупнейшие национальные банки, а Федеральная резервная система (ФРС) потом их выкупает за напечатанные доллары.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2020, 20:48
Гость: Александр1

Когда Россия перестанет платить дань США?
19.02.2020, 18:03
Гость: Медленно

но планомерно пиндостан готовится к своему окончательному кризису.
Сидим в излучине реки и спокойно наблюдаем, чуть-чуть подыгрывая.
19.02.2020, 17:44
Гость: личный опыт

продукцию куда сбывать от этих заводов?
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