СМИ узнали содержание разговора Путина с нефтяниками перед встречей с ОПЕК

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1 марта, за несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК, Владимир Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2» перед началом рабочей поездки в Псков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на нем обсуждались наиболее важные международные проблемы, такие как распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике и на нефтяном рынке. На совещании присутствовали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов и министр энергетики Александр Новак.

Большая часть совещания проходила в закрытом режиме.

Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США.

На переговорах министров ОПЕК+ в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти. «Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать», — рассказал агенству один из участников переговоров. Другой информированный источник сообщил Bloomberg, что наследный принц Саудовской Аравии даже хотел позвонить Путину 6 марта. Но пресс-секретарь российского президента дал понять, что Путин вмешиваться не будет, пишет Forbes.

Россия в альянсе со странами ОПЕК с 2016 года сдерживала добычу нефти ради поддержания цен и пополнения казны. Но недовольство России вызвало то, что сделка ОПЕК+ также помогает американской сланцевой промышленности, тогда как президент Дональд Трамп использует энергетические рычаги в качестве политического и экономического инструмента — например, препятствует строительству трубопровода «Северный поток-2» и преследует бизнес «Роснефти» в Венесуэле.

Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась популярностью у российских нефтяников, которые были вынуждены сдерживать инвестиции в новые проекты, пишет Bloomberg. Отказ от сокращения добычи лоббировал глава «Роснефти», рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом. В феврале 2019 года Сечин написал Путину письмо, в котором говорилось, что сделка с ОПЕК является стратегической угрозой для России и играет на руку США, писал Reuters со ссылкой на копию письма и на источники в отрасли и в правительстве.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда сообщил РБК, что слухи в компании «не комментируют», а также «не обсуждают деловую переписку».​

На этот раз Леонтьев прокомментировал Bloomberg отказ России от сделки с ОПЕК+, отметив, что теперь «Роснефть« может увеличить свою долю на рынке. «Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим, — заявил он агентству, — Давайте посмотрим, как американская добыча сланцев почувствует себя в этих условиях».