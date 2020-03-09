]]>
]]>
Главная Экономика Новости

СМИ узнали содержание разговора Путина с нефтяниками перед встречей с ОПЕК

15:32 9.03.2020
Флаг ОПЕК. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Материалы по теме:

1 марта, за несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК, Владимир Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2» перед началом рабочей поездки в Псков.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на нем обсуждались наиболее важные международные проблемы, такие как распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике и на нефтяном рынке. На совещании присутствовали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов и министр энергетики Александр Новак.

Большая часть совещания проходила в закрытом режиме.  

Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США.

На переговорах министров ОПЕК+ в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти. «Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать», — рассказал агенству один из участников переговоров. Другой информированный источник сообщил Bloomberg, что наследный принц Саудовской Аравии даже хотел позвонить Путину 6 марта. Но пресс-секретарь российского президента дал понять, что Путин вмешиваться не будет, пишет Forbes.

Россия в альянсе со странами ОПЕК с 2016 года сдерживала добычу нефти ради поддержания цен и пополнения казны. Но недовольство России вызвало то, что сделка ОПЕК+ также помогает американской сланцевой промышленности, тогда как президент Дональд Трамп использует энергетические рычаги в качестве политического и экономического инструмента — например, препятствует строительству трубопровода «Северный поток-2» и преследует бизнес «Роснефти» в Венесуэле.

Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась популярностью у российских нефтяников, которые были вынуждены сдерживать инвестиции в новые проекты, пишет Bloomberg. Отказ от сокращения добычи лоббировал глава «Роснефти», рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом. В феврале 2019 года Сечин написал Путину письмо, в котором говорилось, что сделка с ОПЕК является стратегической угрозой для России и играет на руку США, писал Reuters со ссылкой на копию письма и на источники в отрасли и в правительстве.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда сообщил РБК, что слухи в компании «не комментируют», а также «не обсуждают деловую переписку».​

На этот раз Леонтьев прокомментировал Bloomberg отказ России от сделки с ОПЕК+, отметив, что теперь «Роснефть« может увеличить свою долю на рынке. «Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим, — заявил он агентству, — Давайте посмотрим, как американская добыча сланцев почувствует себя в этих условиях».

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 00:22
Гость: Песимист

Тот, кто ездил в Римини,так туда и будет ездить.А вот тот кто ел сливочное масло теперь будет жрать маргарин.
09.03.2020, 23:50
Гость: Беглый

Не весело. Союз подобное прочувствовал на себе.
ЗЫ
Ну а так-то кто пострадает? Страны-экспортеры углеводородов, а их не так и много на шарике.
Подавляющему большинству стран дешевая нефть - в плюс. Дешевеет сырье - дешевеют товары, я уж не говорю о топливе и транспортной составляющей в любом продукте.
Да и странно ожидать, что продукт, себестоимость которого до 10 баксов за барель, и недостатка которого на планете нет, будет вечно стоить в разы больше. Высокая цене на углеводороды - лишь результат сговора, и наивно полагать, что это будет длиться вечно.

Плохоо будет тем экспортерам, доля углеводородов в бюджете которых велика, для примера - нам.
Ну и командиру нашему горячий привет.
09.03.2020, 23:40
Гость: гость

Посмотрим как ты занервничаешь когда бензин будешь за 100р. покупать, а хлеб за 200.
Все комментарии (58)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации