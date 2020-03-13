США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

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США вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании "Роснефть", - отмечается в тексте. - После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. [отправку] грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер".

"Trading International SA занимается продажей, переработкой и транспортировкой сырья, в частности, неочищенной нефти и нефтепродуктов..., совместно с Rosneft Trading S. A. сосредоточила большой процент экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В январе 2020 года компания купила 14 млн баррелей сырой нефти PDVSA", - утверждается в сообщении.

"Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление", - отметили в ведомстве.