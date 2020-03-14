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Матвиенко: Россия лучше всех подготовлена к мировому экономическому кризису

16:49 14.03.2020
Валентина Матвиенко © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Валентина Матвиенко. Стоп-кадр из видеотрансляции
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Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия лучше других стран оказалась подготовлена к такому сценарию, как падение цен на нефть, снижение курса рубля, благодаря сбалансированной экономической и финансовой политике. С учётом того, что у нас серьезный запас прочности, он позволит России, уверена, даже при сохранении низких цен на нефть уверенно пройти этот сложный период, как минимум, в пределах шести лет", - приводит ее слова РИА Новости.

Совфед на внеплановом заседании в субботу одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ Федеральному собранию. 

Темы: Экономический кризис в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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15.03.2020, 01:23
Гость: Аnton

Это даже уже не смешно.
15.03.2020, 01:20
Гость: прекратил таки сообщение со странами Евросоюза,

кроме СТОЛИЦ стран ЕС

"Аэрофлот" с 16 марта продолжит выполнять рейсы из Москвы в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция) и Ларнаку (Кипр).

Также с 16 марта полностью прекратятся регулярные рейсы авиакомпании "Россия", выполняющиеся под кодом "Аэрофлота" SU из Санкт-Петербурга в ЕС, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву.

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны".

- кроме Израиля.....
А ничего что Израиль аэропорт Бен-Гурион закрыл?
И каждых 9 из 10 сотрудников своей авиакомпании Эль-Аль отправил в отпуск за свой счет?
15.03.2020, 01:19
Гость: Они

Все путают себя с народом,который и так еле выживает.
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