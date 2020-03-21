Лукашенко рассказал о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

13:17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население. Поставки идут и в Россию, отметил он.

«Когда россияне закрыли границу, их ретейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — приводит слова Лукашенко РБК.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) это заявление Лукашенко опровергли. «Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме», ― рассказали в АКОРТ «Известиям».

Белорусский лидер также назвал ситуацию с коронавирусом проявлением психоза. «Спланировали и устроили какой-то психический дом», — возмутился он. И похвалил белорусских врачей за то, что в стране пока от нового коронавируса не умер ни один человек.

Он также раскритиковал граждан Белоруссии, которые уехали отдыхать за рубеж, несмотря на опасную ситуацию, а теперь просят их срочно вернуть домой.

В новость внесены дополнения в 15:56 мск