]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Лукашенко рассказал о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

13:17 21.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко  сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население. Поставки идут и в Россию, отметил он.

«Когда россияне закрыли границу, их ретейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — приводит слова Лукашенко РБК.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) это заявление Лукашенко опровергли. «Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме», ― рассказали в АКОРТ «Известиям».

Белорусский лидер также назвал ситуацию с коронавирусом проявлением психоза. «Спланировали и устроили какой-то психический дом», — возмутился он. И похвалил белорусских врачей за то, что в стране пока от нового коронавируса не умер ни один человек.

Он также раскритиковал граждан Белоруссии, которые уехали отдыхать за рубеж, несмотря на опасную ситуацию, а теперь просят их срочно вернуть домой. 

В новость внесены дополнения в 15:56 мск

Темы: Отношения России и Белоруссии, Экономическая ситуация в России, Александр Лукашенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2020, 17:30
Гость: Москва

Лука, как последний торгаш, нажиться хочет поставляя братскому народу продукты по другим ценам.
21.03.2020, 17:10
Гость: чуднО...

Не странно ли? - вирус весь мир атакует,
Но только в РФ так режим паникует!
За Батькой вослед и у россов вопрос:
"Эй, вы там, в Кремле, что у вас за психоз?"
21.03.2020, 17:07
Гость: МВИ

Сегодня 21.03.2020 в 15:00 по ТВ было официально объявлено, что Россия с просьбой помочь к Беларуси не обращалась.
Александр Григорьевич Лукашенко в очередной раз выдал желаемое за действительность.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации