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Госкорпорация «ВЭБ.РФ» разместила 50 млрд пенсионных средств в одном банке

18:32 24.03.2020
Изображение с сайта wikimedia.org
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Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» провела 24 марта 2020 года аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.

Согласно информации на сайте госкорпорации, находящиеся под ее управлением 50 млрд. рублей пенсионных накоплений были размещены в банковские депозиты одного банка на 344 дня, средневзвешенная ставка составила 7,16% годовых.

Напомним, что ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании, под управлением которой находятся накопления 39 миллионов будущих пенсионеров, формирующих накопления в Пенсионном фонде России.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 00:17
Гость: Завтра не лопнет

И вообще не лопнет пока есть коронавирус
24.03.2020, 23:35
Гость: Макар

Родина не оставит в беде! Правительство позаботился о несчастных!
24.03.2020, 21:52
Гость: Зоя

А что будет с пенсионерами, если этот банк завтра лопнет?!
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