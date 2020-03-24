Госкорпорация «ВЭБ.РФ» разместила 50 млрд пенсионных средств в одном банке

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Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» провела 24 марта 2020 года аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.

Согласно информации на сайте госкорпорации, находящиеся под ее управлением 50 млрд. рублей пенсионных накоплений были размещены в банковские депозиты одного банка на 344 дня, средневзвешенная ставка составила 7,16% годовых.

Напомним, что ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании, под управлением которой находятся накопления 39 миллионов будущих пенсионеров, формирующих накопления в Пенсионном фонде России.