Судебный Франкенштейн: кто и зачем нарушал закон в деле «Тольяттиазота»

18:31

Длящаяся свыше 10 лет рейдерская атака компании «Уралхим» на один из крупнейших в России химических комбинатов - «Тольяттиазот» - сопровождается массой судебных нарушений и скандалов.

Тольяттиазот. Фото: Вадим Кондратьев

Дело, вероятно, дойдет до Верховного суда. Известный юрист Денис Голованов, представляющий интересы одного из иностранных участников громкого тольяттинского процесса, в своем видеоблоге рассказал о своем профессиональном взгляде на проблемы и нестыковки в деле «Тольяттиазота».

- Лично для меня дело «Тольяттиазота» - это в первую очередь самые-самые неправосудные, самые-самые постыдные и позорные судебные акты, которые я в принципе видел за свою практику. Это самые дерзкие, самые явные и неприкрытые ошибки, которые необходимо объединять в какой-то отдельный учебник, и преподавать студентам отдельный предмет под названием «Что нельзя делать ни в коем случае в суде», например, - говорит Денис Голованов.

В качестве одного из примеров такого «постыдного» правосудия Голованов указывает то, что его клиент, иностранный участник процесса, узнал о решении суда из прессы. Хотя речь шла о взыскании астрономической суммы в 88 млрд рублей. Суд решил не извещать ответчика о заседании самостоятельно, а уполномочил на это... компанию «Уралхим», выступавшую истцом.

- Мой доверитель — это британская компания… Согласно статьям 453 и 456 Уголовно-Процессуального Кодекса суды должны делать запрос о вызове иностранного ответчика через министерство юстиции РФ. Это касается деятельности всех судов кроме Верховного суда РФ. Как же так вышло, что самарские суды поставили себя выше закона, фактически приравняв себя к Верховному суду? - недоумевает юрист.

По его словам, попытка представителей юстиции исправить этот недочет лишь усугубила ситуацию. Комсомольский районный суд Тольятти все-таки прислал через Минюст уведомление британскому доверителю Голованова, пригласив его представителей на заседание 11 июля 2019 года. Между тем приговор по делу был вынесен еще 5 июля. То есть вы приходите в суд, чтобы узнать, что решение по вашему делу уже вынесено неделю назад - комментирует адвокат.

Ситуация с вызовом на заседание зарубежного клиента Голованова – частность, которая показывает отношение судей к этому процессу. В вопросах, касающихся сути этого дела, странностей не меньше. В деле, например, присутствует обвинительное заключение, составленное не следователями, а самими юристами компании «Уралхим». А основа для обвинения – экспертиза, авторы которой не являются профессиональными экономистами и видимо постеснялись принять участие в заседании, чтобы не отвечать на очевидные вопросы.

- Один из адвокатов сравнил дело «Тольяттиазота» с чудовищем Франкенштейном, сшитым белыми нитками. Как этот ужасный монстр был создан из различных кусков человеческих тел, так и дело «Тольяттиазота» слеплено из различных кусков — фактов, обстоятельств, и что самое страшное, норм права, притянутых за уши и пришитых небрежными швами, для того, чтобы постановить эти дикие судебные акты и подчистить приговор. Данная формулировка очень четко отражает все нарушения, допущенные в деле, в их общей совокупности, - констатирует Денис Голованов.

По его мнению, у всей этой ситуации есть только одно объяснение — дело не имеет отношения к уголовным преступлениям. Все куда проще и в то же время отвратительнее. Странный судебный процесс оказался очередным звеном многолетней рейдерской атаки, инициированной еще в 2008 году «Уралхимом» и его бенефициаром Дмитрием Мазепиным с целью получения контроля над одним из крупнейших российских химических комбинатов.

- Это обычное рейдерство, - заключает юрист. - Ведь в случае рейдерства борьба идет за имущественную выгоду. Все эти иски, манипуляции с законом и множественные процессуальные нарушения были осуществлены лишь для того, чтобы обратить взыскание на имущество ответчика, в первую очередь на акции самого «Тольяттиазота».