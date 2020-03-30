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Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

16:37 30.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В пятницу, 27 марта, российская нефть марки Urals торговалась на уровне 16,2 доллара за баррель. За неделю она подешевела на 5,51 доллара, так что цена вернулась в 90-е годы прошлого века. Ниже контракты по Urals заключались только в июне 1999-го, сообщает агентство нефтяной информации Argus.

Стоимость нефти Brent на биржевых торгах 30 марта упала до 22,58 доллара за баррель. Это минимальный уровень с ноября 2002 года, пишет Reuters. Позднее Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель.

Цена нефти WTI на торгах 30 марта опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позднее увеличилась до 20,57 доллара.

Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта разорвали сделку об ограничениях на добычу нефти. Снижение цен ускоряет коронавирус, карантин и связанный с ним разрыв цепочки поставок.

Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля. 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, евро — по 80 рублей. К 30 марта курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 88 рублей.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 02:28
Гость: Наелись капитализьма? Кушайте дальше!

Бензоколонка скоро загнется? Выход один - ядерная разборка!
30.03.2020, 23:02
Гость: иноземец

Подешевела больше, чем в конце 90-х, надо учитывать инфляцию доллара. Он хоть и одна из самых стабильных валют, но "дешевеет" примерно на 1,5-2% в год. Однако при этом надо смотреть трезво: и при такой цене нефтепром получает пристойную прибыль, хотя рентная составная - т.е. грабеж остального мира, у которого нет нефти- ужимается. Беда в том, что к---пы привыкли жить на халяву. А надо руками да головой. Природа-мать дает немало сырья и других условий, но для того, чтобы они превратились в материальные и духовные ценности нужен труд-отец. Дерзайте.
30.03.2020, 22:56
Гость: мнение со стороны

А таки прав Дугин: дебилы "рулят"!
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