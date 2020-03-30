Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

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В пятницу, 27 марта, российская нефть марки Urals торговалась на уровне 16,2 доллара за баррель. За неделю она подешевела на 5,51 доллара, так что цена вернулась в 90-е годы прошлого века. Ниже контракты по Urals заключались только в июне 1999-го, сообщает агентство нефтяной информации Argus.

Стоимость нефти Brent на биржевых торгах 30 марта упала до 22,58 доллара за баррель. Это минимальный уровень с ноября 2002 года, пишет Reuters. Позднее Brent отыграла падение и выросла до 22,99 доллара за баррель.

Цена нефти WTI на торгах 30 марта опустилась до 19,92 доллара за баррель, но позднее увеличилась до 20,57 доллара.

Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта разорвали сделку об ограничениях на добычу нефти. Снижение цен ускоряет коронавирус, карантин и связанный с ним разрыв цепочки поставок.

Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля. 6 марта доллар на Мосбирже торговался по 68 рублей, евро — по 80 рублей. К 30 марта курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 88 рублей.