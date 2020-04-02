Цена нефти Brent подскочила до $35,99

18:40

Котировки нефти Brent резко подскочили на фоне сообщений о телефонных переговорах российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и принца Саудовской Аравии. Цена на нефть этой марки выросла на 40% — до 35,99 доллара за баррель.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 17:41 мск, стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent выросла на 29,06%, до 33,04 доллара за баррель.

Ранее Трамп сообщил, что надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти. «Я ожидаю того, что они сократят примерно десять миллионов баррелей, а может быть — существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности!», — написал американский президент в своем Twitter.

Как сообщает РИА «Новости», Саудовская Аравия призвала ОПЕК + и других стран к экстренной встрече: странам необходимо достичь справедливой сделки по нефти.