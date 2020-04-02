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Цена нефти Brent подскочила до $35,99

18:40 2.04.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Котировки нефти Brent резко подскочили на фоне сообщений о телефонных переговорах российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и принца Саудовской Аравии. Цена на нефть этой марки выросла на 40% — до 35,99 доллара за баррель.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 17:41 мск, стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent выросла на 29,06%, до 33,04 доллара за баррель.

Ранее Трамп сообщил, что надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти. «Я ожидаю того, что они сократят примерно десять миллионов баррелей, а может быть — существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности!», — написал американский президент в своем Twitter.

Как сообщает РИА «Новости», Саудовская Аравия призвала ОПЕК + и других стран к экстренной встрече: странам необходимо достичь справедливой сделки по нефти. 

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 23:32
Гость: ))))

Можно представить как у сечиных подскочило))))
02.04.2020, 22:45
Гость: личный опыт

если бы ты хоть в чем-то понимал, кроме дохлых бакланов, то давно бы уже сообразил, что в год своего переизбрания Трамп найдет способ нагнуть арабов в плане подъема цены на нефть, иначе вся его "сделаем америку снова великой" накроется медным тазом.
С Россией он говорить не сможет, потому что ему припомнят СП-2 и прочие пакости. Так что кряхтеть будут арабы, а Россия - наращивать добычу нефти.
Как ты сам понимаешь, крупнейший потребитель нефти - это Китай, а он не станет покупать нефть у поставщиков, которые по политическим мотивам могут его кинуть.
Поэтому Россия, Венесуэла, Иран могут быть спокойны за свой сбыт.
02.04.2020, 22:23
Гость: Скептик

Господа, проверяйте информацию. Нефть по 30 на 22:00 по МСК)))
Общее перепроизводство и низкий спрос, плюс практически заполненные мощности для хранения уже добытой нефти будут давить цены вниз. А если бы на рынок вернулись Иран и Венесуэла, страшно подумать что было бы с ценами)
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