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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

11:11 7.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о резком повышении закупочных цен. Как пишет газета "Известия", в зависимости от категории товара, цены вырастут на 5-20 процентов. 

В частности, на 20% вырастут закупочные цены на консервированную продукцию, кофе, чай и какао. Это связано с тем, что данные товары привозные, соответственно рост цен связан с курсом доллара.

Макаронные изделия подорожают на 5-15 процентов, также станут дороже хлеб и другие товары, в которых используют муку и зерно. Причиной названы резко увеличившиеся расходы транспортных компаний, которые с начала марта выросли в два раза.

Так, себестоимость хлеба выросла на 5-7 процентов, но торговые сети могут смягчить подорожание, если сократят собственную наценку на продукцию, считают эксперты.

Неизбежным назван рост цен на морепродукты, так как выросли расходы на транспортировку и обеспечение безопасности труда сотрудников, подорожала тара и упаковочные материалы, а кроме того, много рыбы импортируется.

Отмечается, что в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пообещали сделать все возможное для сдерживания цен, в том числе начать продавать товары из категории социально значимых с нулевой наценкой.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 18:51
Гость: Суккуб Инкубович Тухес

Разумеется, всё впереди.
До полного обнуления помянутых вами рабочих с крестьянами.
07.04.2020, 17:39
Гость: Европеец

Напишите «pommodori il prezzo”. Это Италия.
Сразу первая возможность - десятки типов помидоров от 2 до 4 евро.
Другой сайт ниже - дешевле 2 евро.
...
Кошмар как вас колбасят.:
07.04.2020, 17:02
Гость: Мдя

Нам твоя незалежная неинтересна. Мы тут о другом.
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