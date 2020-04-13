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Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

22:14 13.04.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть.

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года.

Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд, пишет РБК.

Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. Традиционно в любой кризис происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, отмечал ранее руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

Темы: Проблемы инвесторов и инвестиций, Экономическая ситуация в мире, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 01:58
Гость: ABCD

В коммерческие банки вкладывайтесь, у них прибыль не должна падать, они психуют из за этого. Ради них в РФ пр-во "крутится" с проектами распилов. Наверное умные люди в себя уже начнут вкладывать, в эту власть вкладывать не получится- там чёрная дыра которая засасывает всё ценное и выхлоп из неё в иностранных офшорах оказывается. В общем как я понял, сейчас "теневой сектор" будет самым прибыльным и востребован в РФ среди тех, кто уже понял свою роль в ИХ мире.
13.04.2020, 23:27
Гость: Евгений В

А куда вкладывать? Какие прибыльные направления остались? Только кино, спорт, транспорт, театр очень сомнительно, торговля и все производства, включая крупные агро комплексы - уже в руках инвесторов. В производство оружия тоже уже процентов на 60 вложились...
13.04.2020, 23:23
Гость: приток остановился.

Ща пойдёт взад.
Т.е. мы еще и должны останемся.
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