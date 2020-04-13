Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть.
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года.
Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд, пишет РБК.
Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. Традиционно в любой кризис происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, отмечал ранее руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.