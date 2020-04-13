Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

22:14

Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть.

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года.

Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд, пишет РБК.

Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. Традиционно в любой кризис происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, отмечал ранее руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.