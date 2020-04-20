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Глава ВТБ спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

10:52 20.04.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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У Банка России и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году национальная валюта может укрепиться. Таким мнением поделился президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — заявил он в интервью РБК. Костин отметил, что повышение курса американской валюты произошло в допустимых для банков пределах. Он напомнил, что на фоне пандемии и обвала нефтяных котировок доллар подорожал на 15%.

Комментируя нестабильность на рынке, глава ВТБ сказал, что инвесторами сейчас руководят не расчеты, а эмоции. Этим объясняется «очень разнонаправленная динамика» на рынке, отметил он.

Вместе с тем Костин поддержал решение Центробанка не повышать ключевую ставку. По его словам, регулятор мог бы предоставлять кредитным организациям «более дешевые деньги» в рамках программ, которые делаются на нерыночных условиях с целью поддержки граждан и бизнеса. Таким образом, Банк России мог бы снизить нагрузку на бюджет, объяснил он.

Обвал рубля произошел в начале марта, после развала сделки ОПЕК+. К концу месяца курс доллара достиг максимальной отметки в 80,88 рубля, а евро перевалил за 88 рублей. Затем рубль начал постепенно укрепляться, а доллар снизился до 73,94 рубля.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Министерство финансов РФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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20.04.2020, 18:12
Гость: Алекс Дорф

А я за то, чтобы ты жил на один прожиточный минимум при курсе 150-200 рублей за один доллар. Это выгодно, потому как размножаться ты не сможешь, а значит и дураков в стране будет меньше.
20.04.2020, 17:04
Гость: стас

да они все как на бомоде липовых звезд, сплошной треп, не понимают что люди более серьезны и более порядочны. Сиськами как попуасы трести неприлично, и обещать а потом забыть свои обещания неприлично, воровать неприлично, а воровать у детей это просто нерукопожатно, никто таких и за рубежом уважать не будут. Будут разговаривать и в душе таких не уважать.
20.04.2020, 16:12
Гость: Тьфу: что за "валюта" в РФ при этих буржуях!?..

Чем за нос терпил регулярно водить,
Проблему всецело пора осветить:
Хиляк, почему 30 лет постоянно
В хвосте у 'зелёного' наш 'деревянный'?
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