Глава ВТБ спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

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У Банка России и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году национальная валюта может укрепиться. Таким мнением поделился президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — заявил он в интервью РБК. Костин отметил, что повышение курса американской валюты произошло в допустимых для банков пределах. Он напомнил, что на фоне пандемии и обвала нефтяных котировок доллар подорожал на 15%.

Комментируя нестабильность на рынке, глава ВТБ сказал, что инвесторами сейчас руководят не расчеты, а эмоции. Этим объясняется «очень разнонаправленная динамика» на рынке, отметил он.

Вместе с тем Костин поддержал решение Центробанка не повышать ключевую ставку. По его словам, регулятор мог бы предоставлять кредитным организациям «более дешевые деньги» в рамках программ, которые делаются на нерыночных условиях с целью поддержки граждан и бизнеса. Таким образом, Банк России мог бы снизить нагрузку на бюджет, объяснил он.

Обвал рубля произошел в начале марта, после развала сделки ОПЕК+. К концу месяца курс доллара достиг максимальной отметки в 80,88 рубля, а евро перевалил за 88 рублей. Затем рубль начал постепенно укрепляться, а доллар снизился до 73,94 рубля.