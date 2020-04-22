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Большинство россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса

16:38 22.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Доля россиян, испытывающих тревогу по поводу экономического кризиса, с середины марта до середины апреля выросла с 71 до 84%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя департамента образования и науки ВЦИОМа Андрея Кинякина.

«Мы уже провели четыре волны опросов, которые показывают, что в обществе уровень тревожности повышается», - заявил Кинякин.

При этом 70% опрошенных считают, что самые трудные времена еще впереди и только 14% полагают, что страна уже переживает самую тяжелую фазу кризиса.

Также отмечается, что в последнее время россияне все чаще переходят на более дешевые продукты и не рассчитывают на помощь государства и местных органов власти.

В частности, 58% опрошенных не надеются на их поддержку, а еще 20% заявили, что даже не стали бы просить власть о помощи. В возможную помощь от государства верят всего 16% россиян. При этом на поддержку родных и друзей рассчитывают 78% и 62% опрошенных соответственно.

Темы: Общественное мнение, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:22
Гость: майк

Не из-за экономического кризиса, а из-за структуры экономики, зависимости от нефти и импорта, из-за принадлежности большинства богатым и иностранцам, из-за коррупции и обложенности налогами, из-за лжи с экранов и подмены понятий и много перекошенного в кривом зеркале
22.04.2020, 19:44
Гость: Это еще

маленький процент. Знали бы местные болтуны насколько тревога выросла во всей очень великой Америке. Они сразу бы побежали в церкву свечки ставить за Россию.
22.04.2020, 18:20
Гость: славянин

Кризис экономический начался не сегодня. Он начался сразу как только космополиты и скрытые троцкисты, они же лже-либералы захватили власть в мутные 90-е. Просто сейчас после илюзиорного эфимирного рынка, куда они нас всех тащили и обещали сладкую жизнь, вдруг выяснилось что настоящая цель у этих людей была не либерализм, развитие экономики страны и рост благосостояния народа. Все это было только дешевым пропагандистским трюком ради захвата политической власти и личного обогащения этой лже-либеральной касты космополитов.
\\\\\\\\\
Сегодня весь народ и прежде всего русские "пожинают плоды" экономической катастрофы страны. Сегодня экономики как таковой в стране по существу нет и все держится исключительно на тотальной распродажи общенародного сырья, выручка от которого вывозится олигархами паразитами за пределы страны.
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