Большинство россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса

16:38

Доля россиян, испытывающих тревогу по поводу экономического кризиса, с середины марта до середины апреля выросла с 71 до 84%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя департамента образования и науки ВЦИОМа Андрея Кинякина.

«Мы уже провели четыре волны опросов, которые показывают, что в обществе уровень тревожности повышается», - заявил Кинякин.

При этом 70% опрошенных считают, что самые трудные времена еще впереди и только 14% полагают, что страна уже переживает самую тяжелую фазу кризиса.

Также отмечается, что в последнее время россияне все чаще переходят на более дешевые продукты и не рассчитывают на помощь государства и местных органов власти.

В частности, 58% опрошенных не надеются на их поддержку, а еще 20% заявили, что даже не стали бы просить власть о помощи. В возможную помощь от государства верят всего 16% россиян. При этом на поддержку родных и друзей рассчитывают 78% и 62% опрошенных соответственно.