НИПК «Электрон» вошла в список системообразующих предприятий

15:16

Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» вошла в перечень системообразующих организаций медицинской промышленности России.

В обновленный отраслевой список, опубликованный на сайте Минпромторга России, вошло 10 новых отраслей из 274 организаций, среди которых фармацевтическая и медицинская промышленности.

При включении предприятий в перечень системообразующих организаций Министерство промышленности и торговли Российской Федерации руководствовалось критериями, соответствующими численным значениям отраслевых показателей, установленным для каждой из отраслей, также был предусмотрен ряд дополнительных критериев. Так, для включенных в новый список 9-ти предприятий медицинской промышленности размер выручки составляет не менее 500 млн рублей, численность предприятия - не менее 100 человек.

НИПК «Электрон» основана более 30 лет назад и является лидером российского рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования, комплексных и ИТ-решений для здравоохранения.