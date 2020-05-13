В России пройдет объединение регионов впервые с 2008 года
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа готовятся объявить о запуске процесса объединения регионов в единый субъект.
Как пишет РБК, с соответствующим заявлением сегодня, 13 мая, выступят и.о. губернаторов обоих регионов. Предположительно, референдум по объединению пройдет в текущем году.
По мнению экспертов, данное объединение экономически выгодно обоим регионам, бюджеты которых во многом зависят от нефтегазовых доходов.
Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам. Так НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области.
Другие «матрешки» — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.
В последний раз регионы объединялись в 2008 году. Тогда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.