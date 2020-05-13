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В России пройдет объединение регионов впервые с 2008 года

09:26 13.05.2020
Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Фото с сайта present5.com
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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа готовятся объявить о запуске процесса объединения регионов в единый субъект.

Как пишет РБК, с соответствующим заявлением сегодня, 13 мая, выступят и.о. губернаторов обоих регионов. Предположительно, референдум по объединению пройдет в текущем году. 

По мнению экспертов, данное объединение экономически выгодно обоим регионам, бюджеты которых во многом зависят от нефтегазовых доходов. 

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам. Так НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области.

Другие «матрешки» — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.

В последний раз регионы объединялись в 2008 году. Тогда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 12:44
Гость: и

на кой нужно было создавать эти субъекты с думами, правительствами, князьями? Была , например, Тюменская область и хорошо, так нет нужно на ее территории национальность или народность упомянуть и нарисовать на карте новые субъекты. Хорошо еще границы с рвани и колючей проволокой с током не успели прорыть и нагородить.
13.05.2020, 12:22
Гость: баклан

Ничего удивительного ? Немцы Архангельск оттяпать хотят с нефтью , ладно бы Калининград с коралами.
13.05.2020, 11:03
Гость: охотник за бакланами

Ничего удивительного, оптимизация.
И это коснётся всех, без исключения регионов
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