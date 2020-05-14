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Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства

20:32 14.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Доля российских компаний, подверженных риску банкротства, за время действия карантинных мер выросла с 28% на первой неделе самоизоляции до 32% к концу апреля, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Центра стратегических разработок (ЦСР).

Наибольшая доля потенциальных банкротов — в сферах торговли и услуг (40%), наименьшая — в отраслях энергетики и других ресурсов (24%). Отмечается, что риск банкротства сейчас вдвое выше уровня кризиса 2014 года.

В ЦСР особо указали, что более половины компаний из числа находящихся под угрозой финансовой несостоятельности (58%) не подпадают под введенный в начале апреля полугодовой мораторий на банкротства. Он касается только наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. 

В топ-3 главных причин угрозы банкротства входят резкое снижение спроса на продукцию и услуги (63% опрошенных), невозможность обслуживать кредиты (60%) и вынужденная приостановка деятельности из-за карантинных мер (57%). Нарушение обязательств со стороны контрагентов указали 32% опрошенных, задолженность по зарплате — 25%, а каждая десятая компания подвержена риску банкротства из-за задолженности по аренде.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Дефолты и банкротства в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 06:10
Гость: Чем хуже,тем лучше?

Народная мудрость так и гласит.Наконец эта сытая сволочь подравняется с нами,перейдя с пармезана на хлеб с картошкой.Перейдет и естественно что то поймет.И если не прыгнет в окно с 10 этажа,от быть может начнет действовать.
15.05.2020, 01:45
Гость: Патриот Золотой Орды

Как всегда деньги давать надо только настоящим джигитам!
14.05.2020, 21:11
Гость: Обанкротился - на выход.

Это их проблема. Рынок все урегулирует, выживет сильнейший. Так учили нас младореформаторы 90-х. Бесплатный сыр только мышеловке.
Придут более опытные и смышленые.
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