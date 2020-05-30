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Правительство выделило почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

12:33 30.05.2020
Внуково © KM.RU
Внуково © KM.RU
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На поддержку российских аэропортов в условиях пандемии коронавируса выделено 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в субботу, 30 мая, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд рублей", — цитируют "Известия" сообщение пресс-службы правительства.

Отмечается, что средства выделены из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Росавиация будет контролировать их использование.

Субсидии могут пойти на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров.

Кроме того, средства разрешается тратить на выплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

С начала апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки из-за пандемии коронавируса. В настоящее время выполняются только рейсы для возвращения россиян на родину.

Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 18:41
Гость: диман

Аэропорты - конечно!! Это атрибутика богатых как захарова энд кампэни. Тут уж обязательно надо! Это не босякам деньги раздавать..
30.05.2020, 15:25
Гость: д. советник

Капитализм это доходы барину, убытки народу.
30.05.2020, 13:55
Гость: Да да.

Если эти аэропорты частные, то деньги налогоплательщиков, с барского плеча, нельзя просто так им дарить.
На западе в таком случае государство выкупает часть их акций и вводит в управление этих компаний своих представителей.
Оправятся от кризиса, могут акции обратно выкупить у государства. Транжирить деньги налогоплательщиков на безвозмездные помощи компаниям там подсудное дело.
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