Правительство выделило почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

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На поддержку российских аэропортов в условиях пандемии коронавируса выделено 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение в субботу, 30 мая, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд рублей", — цитируют "Известия" сообщение пресс-службы правительства.

Отмечается, что средства выделены из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Росавиация будет контролировать их использование.

Субсидии могут пойти на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров.

Кроме того, средства разрешается тратить на выплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

С начала апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки из-за пандемии коронавируса. В настоящее время выполняются только рейсы для возвращения россиян на родину.