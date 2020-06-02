Полное снятие ограничений для экономики запланировано не раньше июля 2021

14:51

Полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики в масштабах страны будет возможно только к июлю 2021 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с проектом общенационального плана восстановления экономики.

В плане предусмотрено три этапа восстановления экономики.

На первом этапе (июнь-сентябрь 2020 года) основной задачей является не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространение рецессии на другие отрасли и стабилизация ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

Отмечается, что этот этап будет проходить на фоне ограничительных мероприятий в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. При этом порядка 70% российских регионов к сентябрю 2020 года будут находиться только на втором этапе открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

Вторая стадия запланирована на октябрь 2020-июнь 2021 года. На этом этапе должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан при соблюдении мер недопущения осложения санитарно-эпидемиологической обстановки. К концу этой фазы не более 20% субъектов РФ будут находится на третьем уровне снятия ограничений.

Согласно нацплану, без ограничения экономика заработает только на третьей стадии: июль 2021-декабрь 2021.