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СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока — 2»

22:38 3.06.2020
Фото: Газпром
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Сенаторы США планируют внести законопроект, который расширяет санкции против трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана.

В документе говорится, что санкции, которые США до этого ввели в отношении «Северного потока — 2», будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируется распространить на компании, которые оказывают «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования» для судов, работающих на трубопроводе. Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют «услуги или средства» для модернизации судов.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Тед Круз (Техас). По его словам, газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». По словам Круза, любой, кто задействован в строительстве «Северного потока — 2», «столкнется с серьезными и немедленными американскими санкциями».

Оператор строительства трубопровода проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром», ранее назвал возможные санкции США «незаконной дискриминацией европейских компаний», пишет РБК.

 

Темы: США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 01:48
Гость: сергей

Америка никогда не скрывала своё отношение к строительству СП2 и конечно будет использовать все средства для нанесения ущерба компаниям связанным или думающих связаться с этим проектом.У демократов , республиканцев и президента США есть полное согласие в этом вопросе.Даже если достоят то найдены другие способы влияния.
04.06.2020, 01:36
Гость: Мосгаз

Рано обрадовались в Газпроме уже даже решили что поставили шах и мат Штатам. Трубоукладчик «Александр Черский» может достраивать «Северный поток — 2», не опасаясь американских санкций. Судно поменяло владельца.
На данный момент трубоукладчик пришвартован в немецком порту Мукран и ждет команды продолжить возведение «Северного потока — 2» видимо он там и сгниёт.
04.06.2020, 01:36
Гость: DJ

Убытки, как обычно, возместят налогоплательщики? Т.е.мы с вами?
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