Почасовая оплата труда будет страшнее пенсионной реформы

Почасовая оплата труда, безусловно, имеет плюсы, но только тогда, когда работодатели ответственны перед обществом и моралью

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда (ПОТ) для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день.

© KM.RU, Илья Шабардин

Старший сын Владимира Жириновского вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов предлагают «установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», с обязательной ежегодной индексацией.

Они исходят из того, что фактическая почасовая оплата труда (вычисляемая из МРОТ), унизительно мала. В ряде регионов она составляет издевательские 65,92 рубля. В итоге работодатели жируют, сэкономив на отчислениях в соцфонды и подоходном налоге, считают составители законопроекта.

Идея ввести высокую или хотя бы достойную почасовую оплату труда давно уже муссируется в обществе. Максим Топилин, в бытность своей работы главой Минтруда, заявил, что «это опасная затея с учетом таких взаимоотношений между работником и работодателем». Но все меняется в наше стремительное время.

ЛДПР известна как партия, вбрасывающая пробные шары властей.

Отметим, что на Запада ПОТ имеет нехорошую репутацию и является, как пишут европейские экономисты, «противоречивой политикой в области управления человеческими ресурсами».

Так, Кен Морган, бывший преподаватель делового права и экономики, видит в ПОТ полезное применение только тогда, когда почасовая оплата труда дополняет зарплату по контракту. Например, в России нормальная продолжительность рабочего времени, согласно статье 91 ТК РФ, составляет 40 часов в неделю. Все, что свыше, должно оплачиваться по отдельной ставке.

«На самом деле, это так не работает, вы можете пахать 11 часов в день и получать деньги за 8 часов», — пишет Кен Морган. Дело в том, что работодатель загружает слишком большим объемом. Тех, кто не справляется, просто увольняют. В итоге возникает неверное представление о распределении вознаграждения и формируется авторитарная культура и стиль руководства.

Впрочем, 11 часов в день еще по-божески. Российские либералы любят ссылаться на низкую производительность труда в России по сравнению с Америкой. Однако если зайти на тамошние форумы, можно прочесть о самом настоящем рабстве. «На моей последней бухгалтерской работе я получала зарплату за 39 часов в неделю и ни цента больше, но работала по 100 часов в неделю». То есть по 15 часов в сутки, включая выходные.

О 70-часовой рабочей неделе сообщают работники ресторанов и розничной торговли, хотя в контракте говорится только о 40 часах. Им приходится приходить, как минимум, на 30 минут раньше и уходить на несколько часов позже, чтобы выполнить все пункты трудового протокола. «Это время должно быть оплачено, но очень часто это не так», пишет Кен Морган.

Что касается ПОТ по «вызову», там вообще кошмар. Работодатели приводят в пример самых быстрых и профессиональных работников и требуют такого же темпа и качества. Иначе начисляются штрафы. Энтони Вашингтон, специалист делового администрирования, пишет: «Поработав по схеме ПОТ и по контракту, я предпочел месячную зарплату. Невозможно ужаться в заданное время, которое отводит хозяин для конкретного задания». С почасовой работой гораздо больше стресса, с тобой обращаются, как сержант с солдатом.

Не оправдывает себя почасовая оплата труда и на непопулярных рабочих местах, созданных искусственно местными властями. «Вы получите свою мизерную ставку в час, независимо от того, работаете ли вы усерднее или нет», говорит Кристофер Перкинс, помощник по административному управлению.

Узаконивание ПОТ принесет исключительные выгоды работодателям, если в законе не будет прописан пункт об обязательном рассекречивании зарплат всех сотрудников, говорится в исследовании Белградского университета. В первое время, такая практика приводит к экспоненциальному росту конфликтов в компании. Доходит до того, что фирма «летит ко всем чертям», но когда ситуация устаканивается, резко растут показатели по производительности и финансовые результаты.

При нечестной оценке труда люди будут чувствовать себя ограбленными, что приведет к полной потере мотивации. Кто бы ни занимал рабочие места, все без исключения будут работать плохо — даже те, кому идти некуда. Все заканчивается «итальянской забастовкой». Хочет того власть, или нет, но жлобство даже мелких начальников бьет и по имиджу верхов.

Почасовая оплата труда, безусловно, имеет плюсы, но только тогда, когда работодатели ответственны перед обществом и моралью. К очень многим российским политикам, бизнесменам и руководящим кадрам это не имеет никакого отношения.

Кроме того, ПОТ должен быть намного больше, чем 150 рублей, предлагаемых либеральными демократами Жириновского. Почасовая работа всегда связана с большим риском, ведь завтра могут и не позвать, и послезавтра — тоже. А за риск, как известно, всегда платят намного больше. Даже если законодательно закрепить 300 и даже 500 рублей, спрос на почасовиков будет. С точки зрения предпринимателей, это люди первой линии «наступления и обороны». Они являются основной движущей силой предпринимательства. Их легко нанять и легко заменить, так как их лояльность начинается и заканчивается в часы работы.

Судя по всему, россиян опять решили хорошенько надурить заманухой в виде ПОТ в размере 150 рублей. После ковидной пандемии во всем мире и в РФ тоже ожидается всплеск безработицы, а норма, предложенная ЛДПР, позволит дербанить рабочие места, тем самым увеличить число трудоустроенных. Но самое главное, обесценится и поправка к Конституции о зарплате не ниже прожиточного минимума.

Если будет введен закон о ПОТ, россиянам придется пережить экономический шок, пострашнее пенсионной реформы.