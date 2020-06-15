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Правительство включило «Автобан» в перечень системообразующих предприятий

21:16 15.06.2020
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Правительство РФ включило строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» в список системообразующих предприятий России. Таким образом,  в случае возникновения необходимости компания может подать заявку и согласовать план финансового оздоровления.

«Автобан» – один из ключевых подрядчиков Федерального дорожного агентства и госкомпании «Автодор». Более 6 000 работников компании строят автомагистрали высшей технической категории в пяти федеральных округах России. Общий объем контрактов составляет 335,5 млрд рублей.

Ключевые направления работы холдинга – дорожное строительство, инжиниринг, инвестирование и эксплуатация дорог.

Всего в список системообразующих предприятий вошло более 600 юридических лиц, в том числе авиакомпании, аэропорты, агропромышленные комплексы, производители продуктов питания, продуктовые сети и некоторые круанейшие непродуктовые ритейлеры.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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