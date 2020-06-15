В июне число официальных безработных выросло на 16%

17:50

За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%). Сейчас их в стране более 2,4 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн наших граждан. С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тыс. наших граждан. В июне за первые две недели этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю», - заявил Котяков.

При этом, по словам Котякова, общая численность безработных в России на 1 июня составила свыше 4,5 млн человек (за последние два месяца рост в 1,5 млн человек).