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В июне число официальных безработных выросло на 16%

17:50 15.06.2020
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© KM.RU, Алексей Белкин
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За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%). Сейчас их в стране более 2,4 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн наших граждан. С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тыс. наших граждан. В июне за первые две недели этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю», - заявил Котяков.

При этом, по словам Котякова, общая численность безработных в России на 1 июня составила свыше 4,5 млн человек (за последние два месяца рост в 1,5 млн человек).

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 01:18
Гость: Саратовец

Таки я же говорил, что безработных в Рассеюшке не их(нии) жалкие 4.5%, а 60% - сами проанализируйте цифры Минтруда!
И думцы думкой богатели что выведут всех на самозанятость? при коронавирусе? И все кинуЦЦа платить и без того двойные-тройные налоговые поборы? При режиме "самовыживания"?
Это кто же им такую думку то подсказал? Явно был не семи пядей во лбу! А теперь ещё и банковские проценты платить за карты и переводы? - вот насмешили!
В ранее опубликованном комментарии под статьёй https://www.km.ru/forum/economics/2020/06/08/rynok-truda-i-bezrabotitsa-v-rossii/874472-iz-za-epidemii-koronavirusa-50-rabot я дал реальную зарисовку Саратову.
Сегодня ещё имею занимательные документы теперь уже из Росстата. Они начинающей компании (зарегистрирована в МАЕ) прислали требование подать статистику за АПРЕЛЬ под угрозой штрафа в 5-ти значную сумму. Из того же Росстата в архиве также имеются документы подтверждающие, что Росстат высылкой письма от 9 сентября требует явиться 2 сентября для составления акта (видимо у них со временем что-то явно не то) и будущее они путают с прошлым. А о реальности даже и не знают.
Не знают реальности ни один чиновник, 99.9% депутатов (разве что Николай Бондаренко в теме).
И если некоторое время назад я говорил: рано, рано, рано… То уже независимо от итогов голосования, уже независимо от принятия или отмены напринимаемых законов, уже не сыграет роли ни вертолетные деньги, ни всякие программы ни даже эпидемии и ЧП - предел партии жуликов и воров наступил.
15.06.2020, 23:37
Гость: Carlos

Это только начало...
15.06.2020, 22:31
Гость: реальное число

безработных на порядок выше.Десятки миллионов людей и прежде перебивались случайными и сезонными заработками,а теперь и эти самозанятые окажутся не у дел.
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