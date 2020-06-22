Частное богатство россиян за 20 лет выросло в 16 раз

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Объем личных финансов состоятельных россиян за 20 лет рос быстрее, чем в среднем в мире, и увеличился в 16 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании The Boston Consulting Group (BCG).

В частности, исследование показало, что в России за период с 1999 по 2019 год объем личных финансовых состояний увеличился с 0,1 до 1,6 триллиона рублей. В среднем рост составил 14% в год. Отмечается, что по среднегодовым темпам роста частных состояний Россий опередила мир и Восточную Европу, где рост составил 5% и 10% соответственно.

Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн руб. по курсу на конец года. Это составляет 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн руб.).

При этом сегмент самых состоятельных в России аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

Однако, вот под влиянием вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в России в период с 2019 по 2024 годы ожидается падение роста этого показателя от 6,5% до 4%.

Примечательно, что рост частных состояний показал также устойчивость к внешним потрясениям. Так, несмотря на экономические кризисы, частные состояния продолжают уверенно расти, быстро восстанавливаясь даже после самых сильных потрясений.

Эксперты также отмечают, что в России достаточно высокая степень экономического неравенства. Так, на долю 10% самых богатых россиян приходится 83% частного богатства в стране. Самые состоятельные россияне (с активами более 100 млн долларов) контролируют 40% совокупного частного богатства. Миллионерам (гражданам с личным состоянием более $1 млн) принадлежит 55,8% совокупных объемов.