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Частное богатство россиян за 20 лет выросло в 16 раз

09:39 22.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Объем личных финансов состоятельных россиян за 20 лет рос быстрее, чем в среднем в мире, и увеличился в 16 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании The Boston Consulting Group (BCG).

В частности, исследование показало, что в России за период с 1999 по 2019 год объем личных финансовых состояний увеличился с 0,1 до 1,6 триллиона рублей. В среднем рост составил 14% в год. Отмечается, что по среднегодовым темпам роста частных состояний Россий опередила мир и Восточную Европу, где рост составил 5% и 10% соответственно.

Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн руб. по курсу на конец года. Это составляет 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн руб.).

При этом сегмент самых состоятельных в России аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

Однако, вот под влиянием вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в России в период с 2019 по 2024 годы ожидается падение роста этого показателя от 6,5% до 4%. 

Примечательно, что рост частных состояний показал также устойчивость к внешним потрясениям. Так, несмотря на экономические кризисы, частные состояния продолжают уверенно расти, быстро восстанавливаясь даже после самых сильных потрясений. 

Эксперты также отмечают, что в России достаточно высокая степень экономического неравенства. Так, на долю 10% самых богатых россиян приходится 83% частного богатства в стране. Самые состоятельные россияне (с активами более 100 млн долларов) контролируют 40% совокупного частного богатства. Миллионерам (гражданам с личным состоянием более $1 млн) принадлежит 55,8% совокупных объемов.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 15:52
Гость: Недержава

А ведь предупреждали в 14 году, что будет плохо всем. Но патриотичный народ гордо верещал, да мы самые-самые, да мы всех порвём и мы своих не бросаем. Получили что хотели.
22.06.2020, 15:36
Гость: разница есть

При монархии богатство (собственность) передавалось наследственным путем (как везде сейчас в развитых государствах-монархиях), не было и такого резкого различия между уровнями доходов самых богатых и самых бедных слоев населения. Социалистическая же собственность была получена преступным путем - вследствие государственного октябрьского переворота. Нынешнее положение - прямой результат того, что в 1989 году, правящая в то время КПСС, вместо реституции пошла по пути приватизации.
22.06.2020, 15:11
Гость: Да

:) Сравнивать сложно...я пытался...единственный способ - сравнить через золото...вот у меня дед по матери получал 70 рублей в месяц, поскольку был квалифицированным рабочим (мастером) незадолго до 1913... в 1905 точно, ещё мастером был..

Это те самые 7 золотых десяток, сейчас такие же золотые монеты продаются, сегодня примерно по 33 000 рублей (Георгий Победоносец) - итого множим 7 на 33, получается 213 тысяч... в месяц...что сказать, жить можно..и семью можно заводить...а простые рабочие получали раза в два меньше..
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