Максимальная ставка вкладов в России упала ниже 5%

12:50

В крупнейших банках России средняя максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума. Впервые она опустилась на уровень ниже 5%, пишут «Ведомости».

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка вкладов в ведущих десяти банков по размеру рублевых средств россиян по итогам второй декады июня снизилась до 4,99%. Это минимальное значение за всю историю расчета показателя с 2009 года.

Отмечается, что почти непрерывно с лета 2019 года максимальная ставка вкладов снижалась. К марту 2020 года она достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент. Затем показатель ненадолго демонстрировал рост. В конце апреля, после того как регулятор уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5%, показатель снова начал снижаться.

Согласно действующим правилам, средняя максимальная процентная ставка рассчитывается Банком России как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. Среди них: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Этот показатель является основным ориентиром для российского рынка вкладов.

