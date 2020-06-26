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Максимальная ставка вкладов в России упала ниже 5%

12:50 26.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В крупнейших банках России средняя максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума. Впервые она опустилась на уровень ниже 5%, пишут «Ведомости».

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка вкладов в ведущих десяти банков по размеру рублевых средств россиян по итогам второй декады июня снизилась до 4,99%. Это минимальное значение за всю историю расчета показателя с 2009 года.

Отмечается, что почти непрерывно с лета 2019 года максимальная ставка вкладов снижалась. К марту 2020 года она достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент. Затем показатель ненадолго демонстрировал рост. В конце апреля, после того как регулятор уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5%, показатель снова начал снижаться.

Согласно действующим правилам, средняя максимальная процентная ставка рассчитывается Банком России как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. Среди них: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Этот показатель является основным ориентиром для российского рынка вкладов.
 

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 21:01
Гость: Долой стыд!

А кого стесняться? Вот этих вот, что ли?
26.06.2020, 17:04
Гость: Шило

Экономику не обманешь. У ней один вопрос: иде взять грошы!
Нищий народ, нищяя страна.(аксиома)
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