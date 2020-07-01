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«Газпром» по решению суда заплатил польской PGNiG $1,5 млрд

17:00 1.07.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org

"Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает ТАСС

PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Сумма компенсации составит $1,5 млрд.

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - отметили в компании.

Стокгольмский арбитраж вынес решение в конце марта. Контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Как заявляли в PGNiG, формула цены на поставляемый "Газпромом" газ изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к контракту стороны подписали в июне этого года.

В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция).

Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Газпром
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 22:10
Гость: Фантазёру

Ваше время пришло,это понимать надо,всем желающим платить?О,как!Выгнать Миллера?Топового менеджера?А "лапти"будут майданить-то есть управлять?Кушай хорошие продукты-белорусские и всё у тебя наладится,особенно" стул".
01.07.2020, 21:25
Гость: Ceburec

Заплатят и нас не спросят.И народ сегодня проголосовал за эту власть навсегда.
01.07.2020, 21:24
Гость: Ceburec

В посмешище превратили такую компанию-и в разорение для страны!
ПОЗОРИЩЕ!
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