Ильгар Гаджиев: «Мы верим в свое дело!»

12:39

Девелопер из Азербайджана Ильгар Гаджиев, который пострадал от рейдерского захвата, основал “Центр прозрачности бизнеса и противодействия корпоративным рейдам в России”

Казалось бы, 90-е давно канули в Лету, но не тут-то было. Их отголоски все еще мелькают. То и дело в разных уголках страны происходят леденящие душу события, когда нажитое годами отходит в чужие, более сильные и наглые, руки. Более подробную информацию можно взять отсюда.

Поговорим об этом более подробно

Центр базируется в Великобритании, в Лондоне. Основная цель - это оказать помощь пострадавшим от вмешательства в бизнес российским предпринимателям. За помощью к Гаджиеву уже обратились некоторые бизнесмены из Российской Федерации. Среди них Игорь Битков, который теперь оказывает Гаджиеву всецелое содействие.

Уже за короткое время была развернута активная деятельность. Все силы направлены на законные способы борьбы и построение надежной юридической базы.

В виде телеконференции состоялась встреча Ильгара Аллазовича Гаджиева и конгрессмена из Европейского парламента и директора Европейского представительства Международного республиканского института Мириам Лексманн. Встреча состоялась в столице Бельгии, Брюсселе.

Помимо этого в таком же формате девелопер из Азербайджана встречался с членом Европейского парламента от Венгрии - Аттилой Ара-Ковач. В Берлине бизнесмен провел успешный диалог с Маркусом Хельдом.

Планы Гаджиева на этом не заканчиваются. Он и Игорь Битков назначили беседу с американскими представителями власти. Но пока на планете бушует эпидемия нового коронавируса, завершить диалог не представляется возможным, и все откладывается на неопределенное время.

В основном политики и бизнесмен говорят о том, что рейдерство и коррупция - это бич современного бизнеса. К большому сожалению, Россия погрязла в этом как в болоте.

По данным Российского Антикоррупционного комитета ежегодно в стране происходит около семисот тысяч незаконных захватов бизнеса. При этом в полиции из этого шокирующего количества ведется только около 10% уголовных дел. О судах говорить не приходится вовсе - до них доходят единицы, но даже там добиться справедливости не получается.

Такая ситуация мешает развитию среднего бизнеса в России - зарубежные инвесторы сотрудничать, опасаясь, что деньги будут потеряны безвозвратно. А ведь средний и малый бизнес может быть основным стержнем современной экономики. Но из-за того, что нет никакого правового поля, в котором бизнесмены могут себя защищать, они чувствуют себя неуверенно.

В отличие от Российской Федерации, Европейский Союз и Соединенные штаты резко пресекают любые попытки рейдерских атак. Разрешено только белое рейдерство, но и оно осуждается, ведь всегда присутствует пострадавшая сторона.

Что в основном обсуждается на подобных встречах?

публичная огласка действий рейдеров;

давление на Российскую федерацию и ее правительство путем создания правовых актов, которые заставили бы страну бороться с данным явлением;

наблюдение за судебными процессами, а также их поддержка - важно, чтобы пострадавшая сторона получила либо бизнес обратно, либо компенсацию в размере 100%;

оглашение имен захватчиков, а также выставление на суд общественности наиболее вопиющих случаев;

введение санкций против компаний и лиц, которые поддерживают и провоцируют подобные захваты;

запрет гражданам, которые получили капитал путем захвата вкладывать его за рубежом.

Почему Ильгар Гаджиев считается надежным в данном вопросе?



После распада СССР многие страны вынуждены были будто заново становиться на ноги. Азербайджан пришел к независимости в 1993 году. Президентом был Гейдар Алиев и он призвал всех влиятельных людей страны, чтобы они помогли населению обеспечить рабочие места, вложили деньги в развитие государства. Но в тот непростой момент многие отрасли либо вообще закрывались, либо переживали не самые лучшие времена, и большинство предпринимателей предпочли вести дела на вне родной страны.

Но к Ильгару Гаджиеву это не относится. Кто бы что не говорил о том, что патриотизм это глупость, его действия и взгляды все-таки помогли выйти стране на достойный уровень.И основывалось все именно на любви к родному краю.

Врожденная деловая хватка помогла понять, что страна нуждается в застройке. А это не только обеспечит население жильем, но и даст возможность многим семьям получать за счет работы стабильный доход, кормить своих детей.

Как все начиналось?



В 2005 году Ильгар Гаджиев во многом преуспел и смог объединить уже существующие на рынке компании в корпорацию “Аккорд”. По словам девелопера доход составлял около 500 млн. долларов в год, а налоги с этой суммы - это немалый вклад в развитие государства.

Корпорация то и дело показывала международных конференциях инновационные методы в строительстве и изготовлении строительных материалов. Это помогло вывести Азербайджан на новый уровень и показать страну на мировой арене.

Плюс ко всему на стройках компании, благодаря четкому соблюдению всех мер безопасности, абсолютно исключены возможности получить травму.

Рывок вверх за короткое время



Гаджиев за очень непродолжительное время смог вывести “Аккорд” в “дамки” строительного бизнеса. Добился он этого благодаря тому, что полностью исключает посредников. Все проектировщики и конструкторы трудятся исключительно внутри компании. Также корпорация сама изготавливает строительные материалы, которые считаются лучшими в стране.

Среди важных объектов инфраструктуры, построенных корпорацией “Аккорд” значатся:

Дорожный комплекс с мостами и тоннелями, построенный на пересечении проспектов Г. Алиева, Бабека и Хатаи.

Подземный пешеходный переход перед Дворцом им. Гейдара Алиева.

Подземный пешеходный переход перед Национальным Банком.

Дорога Забрат – Балаханы – Мехтиабад – Хырдалан – Бинагади.

Зыхский круг – Международный Аэропорт им. Гейдара Алиева.

Магистраль площадь Свободы – Зыхский круг.

Тоннели на автомагистрали Баку - Губа – Российская Федерация, 11-ый, 16-ый.

Автомобильная дорога Баку –Шемаха.

Автомобильная дорога - Восток-Запад.

А в 2014 году Гаджиев начал завоевывать и российский рынок. Здесь он объединился с бизнесменами, также выходцами из Азербайджана, и основал вместе с ними группу компаний SDI Group. Среди значимых объектов несколько автомобильных дорог. Право на строительство было определено выигранным правительственным тендером. А также амбициозные жилые комплексы с собственной инфраструктурой в Москве и области.

Гаджиев считает, что успех и экономическое равновесие в стране во многом зависит от прозрачности бизнеса. Именно поэтому он сейчас полностью погрузился в развитие центра помощи пострадавшим от рейдерских захватов бизнесменов. Как только предприниматели России смогут чувствовать себя защищенными, иностранные инвесторы смогут вкладывать деньги и помогать нашей экономике.