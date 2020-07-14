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Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

09:33 14.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.

В частности, за апрель и май текущего года российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.

При этом поставки газа за аналогичный период принесли "Газпрому", обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов.

Как отмечают аналитики ЦБ, это минимальное значение за квартал с 2002 года.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. Как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота, отметил он.

Темы: Золотовалютные резервы и резервная валюта
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 11:53
Гость: КУРС

Они не безмозглые. Они чётко придерживаются задачи поставленной им: всеми методами задержать развитие России, с последующим её уничтожением. Как бы то ни было, золото имеет реальную стоимость, в отличии от резаной бумаги. Здесь стоит вспомнить Де Голля, который отправил в США целый пароход долларов, заставив обменять их на золото. Наша элитка не связывает своё будущее с Россией и таким образом пытается создать себе запасные аэродромы в случае её развала.
14.07.2020, 11:49
Гость: Моряк

Ну это же не галоши продавать а Африку. Для производства галош заводы нужны, станки и рабочие, а тут наковырял из земли и отправил партнёрам. У нас нет времени на раскачку, надо ковырять больше и сейчас, иначе не станем пятой экономикой.
14.07.2020, 11:40
Гость: Доходы России?

Э, нет. Доходы Кремля! России от этих доходов остаётся только седьмая вода с киселя. Торговать сырьём большого ума не надо. Это умеют делать даже папуасы в первобытном обществе. Куда Россию и ведут.
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