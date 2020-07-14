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Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.

В частности, за апрель и май текущего года российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.

При этом поставки газа за аналогичный период принесли "Газпрому", обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов.

Как отмечают аналитики ЦБ, это минимальное значение за квартал с 2002 года.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. Как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота, отметил он.