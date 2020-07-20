Кто на самом деле владеет Сбербанком и куда деньги уходят

Формально американцы и британцы не обладают реальной властью в Сбере, но главная текущая цель – получение прибыли в виде дивидендов. Речь идёт о многомиллиардных суммах в долларах, которые ежегодно выводятся из России

Никита Михалков выпустил новый "Бесогон", его предыдущие программы вызвали неподдельный интерес общества: кто, собственно, в реальности владеет ключевым банком России, где хозяйничает команда Германа Грефа. Разберём этот вопрос на фактах и цифрах.

Итак, общее количество акций, выпущенных ПАО "Сбербанк России", составляет 21 млрд 488 млн 748 тыс. Капитализация Сбера – в районе 4,5 трлн рублей. Выделим из этого количества те акции, которые находятся в т. н. свободном обращении. Их 47,4%, купить эти ценные бумаги может любой желающий. Теперь перейдём непосредственно к структуре акционеров.

Правительство России в лице Минфина консолидировало более 52% акций Сбербанка. Это именно то количество ценных бумаг, которые являются "несвободными". Правительство не может просто взять и продать их на бирже. Далее идут западные компании и инвестфонды, которые контролируют порядка 70% т. н. свободных акций Сбербанка. В основном это американские и британские компании, то есть представители стран, которые ввели против России санкции.

Согласитесь, более чем странная ситуация. Формально американцы и британцы не обладают реальной властью в Сбере, не могут блокировать решения, но это им пока и не нужно. Главная текущая цель – получение прибыли в виде дивидендов. Речь идёт о многомиллиардных суммах в долларах, которые ежегодно выводятся из России. Контрольные цифры: дивиденды за 2019 год в Сбере составят 16 руб. на одну акцию. Это значит, что 163 млрд руб., или $2,3 млрд уйдут за рубеж. За минувший год Сбербанк направил на выплату дивидендов 40% своей прибыли. И каждый год эта сумма только увеличивается. В 2020 году господин Греф планирует увеличить выплаты до 50%.

Деньги изымаются из российской экономики, при этом граждане и предприятия платят олигополии за каждый "чих". Ну а топ-менеджмент Сбера себя, как и своих иностранных акционеров, естественно, не обижает.

Если проанализировать выплаты по крупнейшим госструктурам, то самые большие выплаты именно в Сбербанке. По итогам 2019 года 11 членов правления госбанка получили в виде вознаграждения 6,3 млрд рублей. Годовая выплата на одного топ-менеджера составила более 572 млн, или почти 1 млн 600 тыс. рублей в день.

При этом среди топов Сбера большое количество иностранцев или граждан с двойным гражданством. Это вызывает серьёзное беспокойство и в российском парламенте.

Так, депутат Госдумы Александр Якубовский обратил внимание директора ФСБ Александра Бортникова на очень важный момент: насколько безопасен для нашего государства тот факт, что ключевые топ-менеджеры Сбербанка – граждане иностранных государств? Депутат указывает на конкретных персон среди ближайшего окружения Германа Грефа.

Парламентарий напоминает, что Сбербанк является не просто ведущим финансовым учреждением России, по сути, через него контролируется весь рынок, де-факто вся страна:

Я не против иностранного менеджмента в российских компаниях как такового. Но здесь речь о том, что у человека есть неограниченный доступ к информации – финансовой, персональным данным, в том числе сотрудников спецслужб, силовиков, да и просто десятков миллионов наших сограждан. Мы прекрасно знаем и сталкиваемся с тем, что простые менеджеры того же Сбербанка продают базы данных клиентов в DarkNet. Что уж говорить о тех, кто работает на ключевых позициях и имеет неограниченный доступ к такой информации, при этом у них двойное гражданство, постоянное место жительства за рубежом. Это вызывает тревогу, и такого, на мой взгляд, быть не должно.

Иностранные топ-менеджеры, американские и британские акционеры, которые контролируют 70% "свободных акций", приглашение Грефом в крупнейший госбанк России представителей языческих культов и т. д. и т. п. Кому в реальности принадлежит Сбербанк? Кто через него пытается контролировать Россию и её граждан? Для чего была проведена странная сделка по продаже Сбера от ЦБ к правительству? Вопросов множество. И на них рано или поздно будут получены ответы.

Важно, чтобы это произошло до того, как мы незаметно для себя окажемся под жёстким цифровым контролем тех, для кого Россия – не Родина, а полигон по вышибанию денег из кошельков граждан и счетов бизнеса.