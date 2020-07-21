Поручение Путина по газификации страны уперлось в очередной рост тарифов

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Госдума РФ намерена возложить на газораспределительные организации дополнительные расходы

В первом чтении парламент одобрил законопроект, который обяжет участников рынка увеличивать пропускную способность сетей для подключения новых потребителей. Однако, как указывают отдельные депутаты, в существующем виде законопроект нежизнеспособен, так как не определяет четкие источники финансирования. В конченом счете для населения опять может вырасти тариф, хотя Владимир Путин поручал решить проблемы "последней мили" и увеличить объемы газификации страны без привлечения средств граждан.

Госдума РФ дорабатывает ко второму чтению законопроект, закрепляющий за газоснабжающими организациями обязательства увеличивать пропускную способность газовых сетей для техприсоединения новых потребителей. Согласно документу, теперь собственники газотранспортных систем будут обязаны увеличить их пропускную способность, чтобы подключить объекты капитального строительства, по которым ранее был получен отказ из-за недостатка пропускной способности сетей. Причем, сроки и порядок увеличения мощности будет определять правительство РФ.

Однако, судя по всему, ко второму чтению законопроект претерпит серьезные изменения. В частности, комитет Госдумы по энергетике подготовил целый перечень замечаний. Например, из законопроекта следует, что описанные мероприятия должны проводиться за счет инвестиций собственников систем газоснабжения, а значит, должно быть предусмотрено покрытие этих затрат в течение разумных сроков окупаемости. Однако в большинстве случаев источников финансирования нет, либо их не хватает. Поэтому комитет предложил прописать в самом законопроекте и подзаконных актах механизмы и источники, в том числе, тарифные.

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, для решения этой проблемы необходимо прописать встречные обязательства тех, чьи заявки на подключение к газотранспортной системе должны быть удовлетворены за счет проводимых мероприятий. По мнению депутата, занимающего также пост президента "Российского газового общества", только таким образом можно будет сбалансировать интересы инвестора и потребителей, создать источники финансирования развития газотранспортной системы и достичь целей газификации.

Напомним, что согласно майскому поручению президента РФ Владимира Путина, правительство РФ, власти регионов, ПАО "Газпром" и другие организации должны сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, при этом должны быть внесены изменения в законодательство РФ, направленные на упрощение процедур проектирования, строительства и реконструкции газопроводов и газораспределительных сетей.

Как рассказал Накануне.RU Павел Завальный, около 10% газораспределительных станций (ГРС) в России являются запертыми, а средняя их загрузка составляет только 18%. По словам депутата, это говорит о том, что ранее были сделаны неэффективные инвестиции в отрасль. Наиболее остро эта проблема стоит в густонаселенных регионах, где вся земля поделена и невозможно расширять систему из-за наличия интересов третьих лиц. К таким регионам относятся Московская, Нижегородская, Свердловская и Челябинская области.

"Главный вопрос, который пока не решает этот закон – источники финансирования. Он обязывает расшивать запертые ГРС, но с условием возврата инвестиций. Сейчас заявки на подключение к газу не носят обязывающий характер, распространены случаи, когда для потребителя строят ГРС, а он потом не выбирает весь объем газа, или выбирает меньше заявленного. В этом виде закон работать не будет, пока нет источников финансирования. Сейчас наша задача найти их. По отдельным регионам проблема стоит очень остро, есть газ в стране, есть магистральные газопроводы, но из-за того, что пропускная способность ограничена, люди не могут получить газ", – пояснил изданию Павел Завальный.

По его словам, скорее всего будет использовано несколько источников финансирования. Это могут быть как тарифные, инвестиционные источники, так и применение обязательств по заявкам.

"Если потребитель заявил определенную мощность, то должен оплачивать весь ее объем. Это может быть двухставочный тариф: за заявленную мощность и объем потребления. Необходимо, чтобы при этом не было тарифных последствий для других потребителей. Нужно искать золотую середину", – резюмировал парламентарий.

Аналитик "Института энергетики и финансов" Сергей Кондратьев считает, что в случае реализации такой инициативы может возникнуть конфликт интересов крупных промышленных проектов, которые хотят подключиться к ГРС, и населения.

"У нас и сейчас есть механизм финансирования – спецнадбавка к тарифу на газ, которая устанавливается региональными властями. Есть много возможностей, чтобы ее изменять, например, дифференцировать по тарифным группам. Соответственно, из этой спецнадбавки сейчас финансируется значительная часть программ по газификации, помимо софинансирования "Газпрома". Она также может быть источником для такого рода затрат по расшивке запертых мощностей", – резюмировал Сергей Кондратьев.

Напомним, согласно поручению Путина, газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030-му установят целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ. К 2019 году средний уровень газификации в России составлял 68,6%.

Автор: Евгений Иванов